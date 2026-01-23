중국 기업, 소금호수서 리튬 추출 신기술 개발…"회수율↑"

▲ 소금호수에서 리튬을 추출하는 공장 시설

중국 기업이 소금호수에서 리튬을 추출하는 공정에서 중대한 진전을 이뤘다고 중국 매체가 보도했습니다.리튬은 전기차·가전제품 배터리에 쓰이는 핵심 광물입니다.오늘(23일) 중국일보 등에 따르면 북서부 칭하이 소재 기업 '칭하이 중신궈안 과기발전'은 소금호수에서 리튬을 추출하는 공정과 관련된 신기술을 활용해 세계 최초로 2만t급 생산라인 가동에 들어갔습니다.신문은 중국이 자체적인 리튬 조달 능력을 갖추는 데 중요한 발걸음이라고 평가했습니다.이 업체는 자체 개발한 핵심 기술을 이용해 염전에서 리튬을 얻을 때 손실률이 높았던 기존의 기술적 문제점을 극복했다고 주장했습니다.염전에서 리튬 회수율 (원료 속 리튬 중 최종 회수된 비율)은 업계 평균 50% 미만인데.이 기업은 78% 이상이고, 생산공장에서의 종합적인 리튬 회수율은 75.38%에서 90.41%로 끌어올렸다는 설명입니다.또 신기술 덕분에 배터리급 탄산리튬의 생산주기가 크게 단축됐고, 전통적인 염전에서 건조 과정에서 생기는 리튬 손실도 줄였다고 덧붙였습니다.한 업계 전문가는 "소금호수를 이용한 중국 리튬 산업의 녹색화·스마트화·규모화에 중요한 모범"이라고 평가했습니다.(사진=중국일보 캡처, 연합뉴스)