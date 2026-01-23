민주당 초선 28명 "독단적인 '졸속 합당' 추진, 정청래 대표의 성찰 촉구"

▲ 정청래 민주당 대표

더불어민주당 초선 의원들이 정청래 대표가 조국혁신당에 어제 합당의 제안한 것과 관련해 "독단적인 졸속합당 추진에 대해 정청래 대표의 성찰과 민주적 소통을 촉구한다"고 밝혔습니다.이들은 입장문을 통해 "정당의 정체성과 운명을 결정하는 합당은 당헌·당규에 따른 공식 논의와 충분한 숙의가 전제되어야 한다. 절차적 정당성 없는 독단적 합당 추진을 반대한다"며 이같이 밝혔습니다. 또 "합당 제안의 과정에 대통령의 의중이 반영된 것처럼 언급되는 것은 국정 운영의 최고 책임자인 대통령께 부담을 드릴 뿐만 아니라, 불필요한 정치적 논란을 야기할 수 있다며, 본질을 흐리는 일이 없어야 한다고 덧붙였습니다.그러면서 "선거 승리라는 명분으로 당내 갈등과 분열을 야기하지 말라"며, "무리하게 합당을 추진하여 혼란을 자초하는 배경에 대해 당원들은 의구심을 갖지 않을 수 없다"고 밝혔습니다.이들은 또, "정청래 당대표는 일방적 추진 과정에서 상처받은 당원들의 목소리에 귀를 기울여야 한다"며, "진심 어린 성찰과 책임있는 입장표명을 촉구한다"고 강조했습니다.오늘 입장문에는 김남희, 김문수, 김용만, 김우영, 김준혁, 김태선, 문금주, 박정현, 박희승, 백승아, 송재봉, 안태준, 윤종군, 이건태, 이광희, 이재강, 이정헌, 이주희, 이훈기, 염태영, 장종태, 전진숙, 정을호, 정준호, 조계원, 채현일, 황명선, 황정아 등 28명의 초선 의원이 연명했습니다.