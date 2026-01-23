'캄보디아 스캠조직' 73명 압송…"역대 최대" 작전 보니

<앵커>



캄보디아에서 우리 국민을 상대로 각종 사기 범죄를 일삼던 조직원 73명이 오늘(23일) 강제 송환됐습니다. 단일 국가에서 들어온 역대 최대 규모의 송환 작전입니다.



동은영 기자가 취재했습니다.



<기자>



비행기에 오른 여성에게 경찰이 바로 수갑을 채웁니다.



5시간 반 뒤, 인천 국제공항에서는 모자와 마스크를 쓴 채 양팔을 경찰에 붙들린 사람들의 행렬이 이어졌습니다.



캄보디아 범죄 단지에서 활동한 조직원 73명이 한국으로 강제 송환된 겁니다.



[유승렬/경찰청 수사기획조정관 : 이번 송환은 지난해 10월 송환했던 64명을 뛰어넘는 역대 최대 규모의 단체 송환입니다.]



피의자들을 태운 전세기는 오늘 새벽 캄보디아 프놈펜에서 출발했는데, 이들은 비행기에 탑승하자마자 체포됐습니다.



국적법상 국적기 내부도 대한민국 영토라 체포영장을 집행할 수 있기 때문입니다.



이번 송환 대상에는 120억 원대 로맨스 스캠 범죄 피의자 강 모 씨 부부도 포함됐습니다.



[강 모 씨 : (도주하시려고 성형수술 했다는 의혹 사실입니까?) ……. (피해자들한테 하실 말씀 없으세요?) …….]



유명 글로벌 금융사를 사칭해 투자 리딩 사기를 벌인 조직원들과, 국내에서 미성년자 대상 성범죄를 저지르고 도주한 뒤 현지에서 또 범죄 조직에 가담한 경우도 있었습니다.



이들 73명에게 당한 피해자는 알려진 것만 869명, 피해 금액은 486억 원에 달합니다.



귀국 즉시 부산경찰청 49명, 충남경찰청 17명 등 전국 각지 경찰 관서로 호송됐고, 경찰은 조사를 마친 뒤 대부분 구속영장을 신청할 방침입니다.



캄보디아 보코산 지역에서 대학생 박 모 군을 고문해 숨지게 한 혐의를 받는 중국 국적의 함 모 씨 등 대해서는 태국과 캄보디아 정부를 상대로 범죄인 인도 절차가 진행 중입니다.



