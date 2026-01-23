[단독] 2080 애경 탓하더니…식약처 내부선 '보고 누락'

<앵커>



애경산업이 2080 일부 치약에 금지 성분이 들어간 사실을 파악하고도 제품 회수까지는 보름 넘게 걸렸다는 사실, 저희가 전해드렸습니다. 그런데 식약처에서도 내부 보고가 누락되면서 대처가 늦어진 것으로 확인됐습니다.



한성희 기자의 단독 보도입니다.



식약처가 사용을 금지한 트리클로산 성분이 애경산업 2080 일부 치약에 함유됐다는 사실을 대전식약청이 처음 알게 된 건 지난달 24일입니다.



실무 담당자는 이틀 뒤 이를 과장에게 보고했지만, 상부 보고는 여기서 멈췄습니다.



이런 탓에 식약처 본부가 사태를 파악한 시점은 대전식약청에 통보된 지 12일이 지난 이달 5일, 애경 측이 회수계획서를 제출하고 나서였습니다.



대전식약청은 본부에 보고하지 않은 이유를 이렇게 해명했습니다.



[대전식약청 관계자 : 관할 지방청에 업무가 위임되어 있고요. (식약처 본부에) 보고 되는 절차는 규정상에는 명문화되어 있지는 않습니다.]



3년간 금지 성분이 들어간 '국민 치약'이 2천500만 개나 팔린 상황.



애경에 대해 수사 의뢰까지 언급했던 식약처도, 정작 내부 보고 누락으로 신속한 대처를 하지 못한 셈입니다.



[서미화/민주당 의원 (국회 보건복지위) : 단순히 사업자의 책임으로만 볼 수 없습니다. 늑장 대응으로 회수가 늦어진 점은 식약처의 명백한 관리 부실입니다.]



미국 식품의약국 FDA는 업체의 조치를 기다리지 않고 소비자에게 유해 정보를 즉시 공개하거나 제품 사용 금지를 권고할 수 있습니다.



연방법상 소비자 건강이 위협받을 때는 정부가 행정처분 이전에 정보를 공개할 수 있도록 한 겁니다.



식약처는 뒤늦게 국민 보건에 중대한 영향을 미칠 수 있어 긴급 전파할 필요가 있으면, 소비자단체 등과 안전 정보를 적극 공유하겠다고 SBS에 밝혔습니다.



또, 이번처럼 업체가 회수계획서를 늦게 제출하는 경우에 대비해, '회수 개시 명령 제도'를 도입하는 방안도 검토하겠다고 식약처는 설명했습니다.



