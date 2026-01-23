혁신당 "24일 의총서 공론화 시작"…"오·폐수연대 선언"

<앵커>



민주당의 합당 제안을 받은 조국혁신당은 내일(24일) 의원총회를 시작으로 당내 논의에 착수합니다. 국민의힘은 두 당의 합당 논의에 대해, '오·폐수 연대 선언'이라며 맹렬하게 비난했습니다.



민경호 기자가 보도합니다.



<기자>



조국혁신당 조국 대표는 오늘, 민주당과 합당 문제에 대해서 양당의 공론화 과정을 강조하며 이런 단서를 붙였습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : 정치 개혁과 개헌 문제, 사회권 선진국 문제, 토지 공개념 문제 같은 경우는 조국혁신당의 독자적 비전과 정책이 있는데, 이거를 저희가 포기하면서 할 수는 없고…]



6·3 지방선거 때 자신의 출마는 합당과 무관계하다고도 했습니다.



[조국/조국혁신당 대표 : 정청래 대표님의 합당 제안과 관계 없이 저는 출마를 하는 것입니다.]



혁신당은 내일 의원총회를 시작으로 오는 26일 최고위, 당무위를 잇따라 열어 당 지도부 차원의 중지를 모읍니다.



당내 일각에서는 "명분 없는 합당은 득보다 실이 더 클 수도 있다"는 부정적 의견도 표출되고 있습니다.



지선 출마 예정자들의 반발이나 범여권 내 다른 소수정당과 관계도 고려해봐야 한다는 겁니다.



국민의힘은 지선을 앞둔 노골적 선거용 야합이라고 연일 맹공에 나섰습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 표 계산에서 출발한 졸렬한 정치공학이며 오수와 폐수가 합쳐 더 큰 오·폐수가 되겠다는 오·폐수 연대 선언일 뿐입니다.]



범여권의 통합 움직임에 야권에서도 선거 연대 등에 대한 관심이 커지고 있지만, 개혁신당 이준석 대표는 대여 투쟁에서는 국민의힘과 공조하겠지만, 계엄 등에 대한 입장에서 차이도 선명하다며 아직은 일정한 거리를 두고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 전민규)