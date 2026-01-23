민주당, 방미통위 상임위원에 고민수 교수 추천안 의결

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 23일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

민주당은 방송미디어통신위원회 여당 몫 상임위원으로 고민수 강릉원주대학교 법학과 교수를 추천했습니다.민주당은 오늘(23일) 오전 최고위원회의를 열어 고 교수 추천 안건을 의결했습니다.고민수 교수 방미통위 상임위원 추천 안건은 이르면 다음 주 열리는 국회 본회의 의결 절차를 거친 뒤 대통령 재가로 최종 확정됩니다.방미통위 안팎에서는 국회 본회의 개최 시점에 따라 이르면 2월 초 고 교수가 정부과천청사로 출근할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.국회에 따르면, 오는 29일(목) 본회의를 개최하는 방안이 검토되고 있습니다.고 교수는 JTV 전주방송에서 기자로 일했으며, 방송위원회(현 방미통위)에서 방송 행정과 정책 업무를 담당한 이력이 있습니다.고 교수가 방미통위 상임위원에 임명되더라도 안건 의결 정족수인 '4인 체제'에 아직 이르지 못하기 때문에, 민주당은 비상임위원 추천 안건을 이르면 다음 주 안으로 처리할 가능성도 있습니다.첫 출범한 방미통위는 기존 5인의 상임위원 체제에서 상임위원 3인·비상임위원 4인 체제로 개편됐습니다.'방미통위 설치법'에 따라 위원회 회의는 위원 7명 중 4명 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수 찬성으로 의결하게 돼 있습니다.후보자 공모 절차를 진행 중인 국민의힘 역시 이르면 다음 달 초 상임위원 1명과 비상임위원 2명을 추천할 거라는 전망도 나오고 있습니다.(사진=연합뉴스)