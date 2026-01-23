[자막뉴스] "유일한 대통령" 충성 맹세가 '흑막?' 배신자 정체에 마두로 "감옥에서 피눈물"

베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령이 미군에 체포되면서 권력을 넘겨받은 델시 로드리게스 임시 대통령이 사전에 미국에 협력을 약속했다는 보도가 나왔습니다.



현지 시간 22일 영국 가디언은 고위급 소식통들을 인용해 부통령이었던 로드리게스 임시 대통령이 "마두로가 제거되면 도널드 트럼프 행정부에 협력하겠다"고 미국 측과 사전에 약속했다고 보도했습니다.



로드리게스 임시 대통령은 오빠이자 국회의장인 호르헤 로드리게스와 함께 지난해 가을부터 중재자들을 통해 미국 관리들과 접촉하며 '우리는 마두로의 퇴진을 환영한다'는 뜻을 전달했다고 가디언은 전했습니다.



로드리게스 임시 대통령과 미국 측의 긴밀한 소통은 지난해 11월 말 트럼프 대통령과 마두로 대통령의 전화 통화 이후에도 계속된 것으로 전해졌습니다.



당시 통화에서 마두로 대통령은 베네수엘라를 떠나라는 트럼프 대통령의 경고를 거절했습니다.



마두로 대통령이 물러나지 않겠단 입장을 유지하자 로드리게스 남매는 지난해 12월 미국 정부에 '준비됐다'는 뜻을 전하면서 "마두로는 물러나야 한다. 결과가 어떻든 협력하겠다"고 말했다고 가디언은 보도했습니다.



마코 루비오 미 국무장관은 처음엔 베네수엘라 정권 인사들과 협력하는 방안에 회의적이었지만, 마두로 대통령 퇴진 이후 사회적 혼란을 최소화하기 위해 마음을 바꾼 것으로 전해졌습니다.



다만, 로드리게스 남매가 쿠데타를 모의하거나 적극적으로 배신한 것은 아니었고, 마두로 대통령이 체포될 때 로드리게스 임시 대통령은 베네수엘라의 휴양지 마르가리타섬에 있었다고 가디언은 덧붙였습니다.



트럼프 대통령은 마두로 대통령 체포 이후 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 "우리는 로드리게스 임시 대통령과 여러 차례 대화를 나눴고 그는 상황을 이해하고 있다"고 말하며 로드리게스 남매와 접촉이 있었다는 점을 암시하기도 했습니다.



앞서 로드리게스 임시 대통령은 마두로 대통령 체포 이후 열린 비상 내각회의에서 "우리의 유일한 대통령은 마두로"라고 공개적으로 발언하기도 했습니다.



