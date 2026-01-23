이 대통령 "코스피 5000, 한국 기업 제대로 평가…국민연금 고갈 걱정 없어져"

▲ 이재명 대통령이 23일 울산전시컨벤션센터에서 열린 '울산의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언권을 요청하는 참석자들을 바라보고 있다.

이재명 대통령은 코스피가 사상 처음으로 5,000선을 돌파한 것과 관련해 "대한민국 기업이 제대로 평가받으면, 그만큼 우리 국민 모두의 재산이 늘어나는 일"이라고 말했습니다.이 대통령은 울산전시컨벤션센터에서 열린 '울산의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 "어제(22일) 코스피가 5,000포인트를 돌파해 다들 기뻐하기도 하고, 칭찬해주기도 하더라"며 이같이 언급했습니다.이어 "한편으로는 주가가 오른 것이 자신과 무슨 상관이냐고 하거나, (주가가 하락할수록 이익을 얻는) '인버스'인지 '곱버스'인지에 투자해 완전히 나락으로 떨어지고 있다는 사람도 있다. 세상의 이치가 그런 것"이라며 그럼에도 주가지수 상승은 국민 재산 증가의 측면에서 긍정적인 일이라고 거듭 강조했습니다.특히 "국민연금이 기업의 주식을 갖고 있는데 (그 기업들의 주식 가치가) 250조 원으로 늘면서, 여기 계신 분들이 연금 고갈 걱정을 하지 않아도 되지 않을까 싶은 상황이 됐다"고 설명했습니다.그러면서 "그동안 '국민연금이 몇 년에 고갈이 된다', '나는 연금 냈는데 못 받고 죽는다' 등의 걱정이 많이 나왔는데 거의 다 없어져 버렸다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 이 과정에서 비상계엄 사태에 대해서도 짧게 언급했습니다.이 대통령은 "(비상계엄 발생이) 벌써 재작년의 일이 돼 버렸다"며 "정말 엄혹한 상황에서도 국민의 위대한 저력을 통해 정상을 회복했다. 정말 위대한 국민"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)