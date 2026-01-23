뉴스
제주공항 잘 착륙했는데…대한항공 비행기 돌연 멈추자

SBS 뉴스
작성 2026.01.23 15:52
제주공항 잘 착륙했는데…대한항공 비행기 돌연 멈추자
▲ 제주국제공항 (자료사진)

제주국제공항에 착륙한 항공기 고장으로 활주로 운영이 20분간 중단되면서 항공기 운항이 줄줄이 지연됐습니다.

한국공항공사 제주공항과 대한항공에 따르면, 오늘(23일) 오후 1시 55분쯤 제주공항에 도착한 김포발 대한항공 KE1105편에서 기체 결함이 발생했습니다.

이 항공기는 제주공항 활주로에 정상적으로 착륙했지만, 유압 계통 이상 메시지가 점등되면서 활주로에서 계류장으로 이동하는 공간인 유도로에 멈춰 섰습니다.

항공기가 자력으로 이동하지 못하자 견인 차량인 토잉 트랙터(토잉카)로 끌어 이동하는 과정에서, 활주로 운영은 오후 2시부터 2시 20분까지 20분간 중단됐습니다.

사고 여객기에 탑승한 승객 278명은 모두 정상적으로 안전하게 내렸습니다.

다만 활주로가 일시 중단되면서 제주공항 도착과 출발 항공기들이 잇따라 지연 운항했습니다.

대한항공은 해당 항공기를 정비하는 한편, 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
