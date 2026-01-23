'힌드의 목소리'·'햄넷'·'센티멘탈 밸류', 미리보자…'메가박스 아카데미 기획전' 개최

미국 아카데미 시상식 주요 후보작과 미개봉작을 한 자리에서 볼 수 있는 기회가 마련됐다.



메가박스는 오는 3월 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열리는 제98회 아카데미 시상식에 앞서 2월 5일부터 18일까지 최종 후보작 여섯 편을 상영하는 '2026 메가박스 아카데미 기획전'을 진행한다.



'2026 메가박스 아카데미 기획전'에서 상영하는 작품은 ▲원 배틀 애프터 어나더 ▲씨너스: 죄인들 ▲햄넷 ▲센티멘탈 밸류 ▲힌드의 목소리 ▲아르코 총 6편이다. 이번 기획전은 아직 국내에서 개봉하지 않은 화제의 신작들을 극장에서 미리 볼 수 있다는 점과 국내 최초로 돌비 포맷으로 상영하는 작품이 포함되었다는 점에서 더욱 특별하다.



골든글로브 드라마 부문 작품상과 여우주연상을 수상한 클로이 자오 감독의 '햄넷'을 비롯해 골든글로브 남우조연상과 칸영화제 심사위원대상을 수상한 '센티멘탈 밸류', 베니스국제영화제 은사자상 수상작 '힌드의 목소리', 안시 국제애니메이션 페스티벌 최고상인 작품상을 수상한 '아르코'는 국내 정식 개봉 전에 기획전 상영을 결정해 영화 팬들의 뜨거운 관심을 받을 것으로 기대된다.



압도적인 미장센과 사운드로 강렬한 몰입감을 선사하는 '원 배틀 애프터 어나더'는 2월 25일부터 3월 3일까지 국내 최초로 돌비 포맷으로 메가박스 '돌비 시네마', '돌비 비전+애트모스', '돌비 애트모스' 특별관에서 특별 상영된다. 치명적인 블루스의 선율로 골든글로브 음악상을 거머쥔 '씨너스: 죄인들'도 같은 기간에 돌비 포맷으로 만나볼 수 있다.



메가박스는 이번 기획전 상영작 관람 횟수에 따라 영화 할인 쿠폰 및 관람권 등을 제공하는 스탬프 이벤트를 진행한다. 기획전 관람객 대상으로 포스터를 증정하는 굿즈 이벤트도 마련한다. '2026 메가박스 아카데미 기획전' 상영 지점과 이벤트에 대한 자세한 사항은 메가박스 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)