일 중의원 해산, 다음달 8일 총선…"다카이치 총리 승부수"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

일본 중의원(하원)이 해산돼 다음 달 8일 조기 총선이 실시됩니다.다카이치 사나에 일본 총리는 오늘(23일) 오전 각의(국무회의)를 열고 중의원 해산을 결정했습니다.이어 누카가 후쿠시로 중의원 의장이 오후 본회의에서 조서를 읽는 것으로 해산이 선포됐습니다.일본 중의원 해산은 전임 이시바 시게루 내각 시절이던 2024년 10월 9일 이후 약 1년 3개월 만입니다.중의원 의원 임기는 본래 4년입니다.중의원 해산에 따라오는 27일 선거 시작을 알리는 공시를 거쳐 다음 달 8일 조기 총선이 치러집니다.중의원 해산은 일본 총리가 권력 기반을 공고히 할 수 있는 '전가의 보도'로 일컬어지지만, 이어지는 총선에서 여당이 패하면 구심력을 급격히 잃을 수 있어 '양날의 검'으로도 불립니다.다카이치 총리의 이번 결정은 해산 시기, 중의원 임기 등을 감안할 때 매우 이례적인 것으로 평가됩니다.일본에서 정기국회 첫날 해산은 1966년 이후 60년 만이며, 2월에 총선을 실시하는 것은 1990년 이후 36년 만입니다.아울러 해산부터 총선까지 기간은 16일로, 태평양전쟁 종전 이후 가장 짧습니다.중의원 재임 일수는 454일로 전후 세 번째로 짧습니다.재임 일수가 이보다 짧았던 1953년과 1980년에는 모두 내각 불신임안이 통과돼 해산이 불가피한 경우였지만, 다카이치 총리는 불신임안이 가결되지 않은 상황에서 중의원을 해산했습니다.지난해 10월 취임한 다카이치 총리는 60∼70%대에 달하는 높은 내각 지지율을 고려해 전격적으로 중의원 해산이라는 승부수를 던졌습니다.총선에서 여당이 의석수를 늘리면 다카이치 총리는 국정 주도권을 더 강하게 쥘 수 있지만, 목표로 내세운 여당 과반 의석수 확보에 실패하면 퇴진 위기에 몰릴 것으로 전망됩니다.다카이치 총리는 중의원 해산 명분으로 집권 자민당과 일본유신회가 지난해 10월 새로 수립한 연립정권에 대해 국민 신임을 물을 필요가 있다는 점을 내세웠습니다.그는 지난 19일 기자회견에서 "총리직을 걸겠다"며 각오를 드러낸 뒤 "다카이치 사나에가 총리여도 좋은가를 주권자인 국민이 정해주기를 바란다"며 이번 총선이 사실상 정권을 택하는 선거라는 점을 강조했습니다.다카이치 총리는 선거에서 승리할 경우 '책임 있는 적극재정' 방침에 따라 양적 완화 정책을 추진하고, 방위력 강화와 개헌 등 보수적 안보 정책에 강한 드라이브를 걸겠다고 예고했습니다.야권에서는 자민당에 맞서 제1야당 입헌민주당과 제3야당 공명당이 '중도개혁 연합'이라는 신당을 만들어 선거전에 나섭니다.공명당은 자민당과 오랫동안 협력 관계를 유지했지만, 강경 보수 성향인 다카이치 총리에 대한 불만으로 연정에서 이탈했고 중도 성향 입헌민주당과 손을 잡았습니다.중도개혁 연합은 다카이치 정권의 보수화를 비판하며 중도는 물론 온건 보수·진보 성향 유권자를 공략할 것으로 전망됩니다.일본 중의원 의석수는 지역구 289석과 비례대표 176석을 합쳐 465석이며, 과반은 233석입니다.집권 자민당과 연립 여당 일본유신회는 회파(會派·의원 그룹) 기준으로 233석을 차지하고 있습니다.다카이치 총리가 제시한 목표인 '여당 과반'은 사실상 실현된 상태여서 자민당과 유신회는 실제로는 더 많은 의석수를 노릴 것으로 관측됩니다.여당이 261석을 얻으면 상임위원장 자리를 모두 여당이 차지하고, 모든 상임위원회에서 여당이 과반이 됩니다.310석 이상이 되면 개헌안 발의도 가능합니다.교도통신은 다카이치 총리의 해산 명분, 식품 소비세 감세, 자민당 '비자금 스캔들'과 정치자금 문제, 외국인 정책, 부부가 다른 성(姓)을 쓰는 것을 허용하는 선택적 부부별성 제도 등이 총선의 주요 쟁점이 될 것으로 전망했습니다.(사진=연합뉴스)