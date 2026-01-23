뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 원장 남편이 어린이집 변기에 '몰카'…발각되자 메모리 삭제 시도까지

신정은 기자
작성 2026.01.23 15:20 조회수
PIP 닫기
경기 용인시 한 어린이집 직원용 여자 화장실에 불법 카메라를 몰래 설치한 혐의로 원장 남편이 경찰에 붙잡혔습니다.

용인동부경찰서는 불법촬영 등 혐의로 40대 남성 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔습니다.

A 씨는 지난해 12월 전후로 용인시 한 어린이집 직원용 여자 화장실 변기에 소형 카메라를 설치해 불법 촬영을 한 혐의를 받고 있습니다.

이 어린이집은 A 씨 아내가 운영 중인 곳으로, A 씨는 아이들의 통원을 돕는 차량 기사였던 것으로 전해졌습니다.

같은 달 중순 신고를 받고 수사에 나선 경찰은 소형 카메라와 A 씨 컴퓨터 등 증거물을 압수해 디지털 포렌식하고 있습니다.

A 씨 범행은 같은 달 9일 한 교사가 화장실에서 카메라를 발견하며 발각된 것으로 알려졌습니다.

하지만 A 씨 부부는 교사들의 요구에도 경찰에 신고하지 않고, 사설 업체에 소형 카메라 포렌식 작업만 맡긴 것으로 파악됐습니다.

경찰은 사설 업체 포렌식 과정에서 소형 카메라 메모리 일부를 삭제하려고 시도한 정황을 확인한 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 "내가 설치했다"는 취지로 진술하며 혐의를 일부 인정한 상태입니다.

경찰은 현재까지 피해자는 최소 5명 이상으로 추정된다고 전했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지