일본은행, 기준금리 예상대로 동결…0.75% 유지

▲ 엔화

일본 중앙은행인 일본은행이 기준금리를 0.75%로 동결했습니다.일본은행은 오늘(23일)까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 수준에서 유지하기로 했습니다.다만 9명의 정책위원 중 8명은 동결에 찬성하고 1명은 물가의 상방 위험이 높고 해외 경제가 회복 국면에 있다는 점을 들어 1%로 인상할 것을 제안했습니다.앞서 일본은행은 지난달 기준금리를 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 인상했습니다.이에 따라 이번 달은 기준금리를 동결하고 경제 동향을 더 지켜볼 것으로 예상돼왔습니다.일본의 현 기준금리는 1995년 이후 30년 만의 최고 수준입니다.일본은행은 2024년 3월 17년 만에 마이너스 금리 정책을 종료한 것을 시작으로 같은 해 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 0.25% 정도로, 지난해 1월에는 0.5% 정도로 각각 올리는 등 완만한 인상 기조를 이어왔습니다.현지 금융시장 전문가들은 일본은행이 6월 이후 기준금리를 추가로 인상할 가능성이 크며 이르면 4월 인상 가능성도 있는 것으로 보고 있습니다.일본은행은 3개월마다 내놓는 '경제·물가 정세 전망' 보고서도 오늘 발표했습니다.일본은행은 2025년도(2025년 4월∼2026년 3월) 실질 국내총생산(GDP) 기준 성장률 전망치를 종전 0.7%에서 0.9%로 상향 제시했습니다.2025년도 소비자물가(신선식품 제외) 상승률 전망치는 2.7%를 유지했습니다.2026년도 성장률 전망치는 종전 0.7%에서 1.0%로 올리고 2027년도는 종전 1.0%에서 0.8%로 내렸습니다.2026년도 소비자물가 상승률은 종전 1.8%에서 1.9%로 올리고 2027년도는 2.0%로 유지했습니다.