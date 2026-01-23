뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

작년 일평균 외환 거래액 역대 최대…"해외증권투자 급증 때문"

홍영재 기자
작성 2026.01.23 13:55 조회수
작년 일평균 외환 거래액 역대 최대…"해외증권투자 급증 때문"
▲ 외화, 달러화

지난해 거주자 해외증권투자와 외국인 국내증권투자가 나란히 급증하면서 은행의 하루 평균 외환 거래액이 역대 최대를 기록했습니다.

한국은행이 23일 발표한 '2025년 중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면, 지난해 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환·외환 파생상품 거래) 규모는 총 807억 1천만 달러로 집계됐습니다.

지난 2024년(689억 6천만 달러)보다 17.0% 늘어 2008년 통계 개편 후 최대에 달했습니다.

한은 관계자는 "외환시장 거래시간 연장 영향이 이어지는 가운데 거주자 해외증권투자와 외국인 국내증권투자 관련 거래가 큰 폭 증가했기 때문"이라고 설명했습니다.

국제수지 기준 거주자 해외증권투자는 2024년 연간 722억 달러에서 지난해 1∼11월 1천294억 달러로 79.2% 늘었고, 같은 기간 외국인 국내증권투자도 220억 달러에서 504억 달러로 129.1% 급증했습니다.

상품별로 보면, 일평균 현물환 거래(323억 8천만 달러)가 26.1%, 외환 파생상품 거래(483억 3천만 달러)가 11.6% 각각 증가했습니다.

은행별 외환거래액은 국내은행이 375억 4천만 달러로 21.2%, 외국은행 지점이 431억 7천만 달러로 13.6% 각각 늘었습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지