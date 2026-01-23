'안보 논란' 6년 만에…틱톡 미 사업 매각 완료·합작사 설립

▲ 틱톡 로고

미국과 중국의 기술 패권 경쟁 한가운데 있었던 중국계 숏폼 동영상 플랫폼 '틱톡'의 미국 사업부 매각 사태가 마침표를 찍었습니다.틱톡은 미국 사업 부문을 분리한 유한책임회사(LLC) '틱톡 미국데이터보안(USDS) 합작벤처'가 22일(현지시간) 설립됐다고 밝혔습니다.이에 앞서 미국과 중국 정부는 틱톡의 미국 사업부문을 오라클과 사모펀드 실버레이크 등으로 구성된 컨소시엄에 매각하는 합의를 최종 승인했다고 미 온라인 매체 세마포 등이 보도했습니다.이날은 도널드 트럼프 행정부가 행정명령을 통해 틱톡의 매각 시한으로 설정한 23일을 하루 남긴 시점입니다.당초 미국 정부가 설정한 틱톡의 매각 시한은 지난해 1월 19일이었으나, 트럼프 대통령은 여러 차례 그 시한을 연장해 매각 협상에 시간을 벌어줬습니다.이번 합의에 따른 새 지배구조에서 틱톡 모회사 바이트댄스의 합작사 지분은 19.9%로 줄어들게 됩니다.이어 오라클과 실버레이크, 아랍에미리트(UAE)의 국영 인공지능(AI) 투자사 MGX가 각각 15%를 확보하고, 서스퀘하나, 드래고니어와 마이클 델의 가족 사무소인 DFO 등도 투자사로 참여합니다.신설 합작사는 미국인이 다수를 차지하는 7인 이사회가 운영합니다.오라클·실버레이크·MGX·서스퀘하나 등의 임원들이 이사로 임명됐으며 쇼우 츄 틱톡 최고경영자(CEO)도 이사회에 참여합니다.CEO로는 틱톡의 신뢰·안전 담당 임원 출신인 애덤 프레서가 임명됐습니다.이 회사는 미국 사용자 데이터 보호와 알고리즘 보안, 소프트웨어 보증, 안전정책 등을 담당하게 됩니다.구체적인 매각 금액은 공개되지 않았으나 앞서 JD 밴스 부통령은 지난해 9월 틱톡의 미국 사업부 가치가 약 140억 달러(약 20조 원)로 평가된 것이라고 밝힌 바 있습니다.틱톡 미국사업부 매각으로 양국은 오는 4월 트럼프 대통령의 중국 국빈 방문을 앞두고 기술 패권 경쟁과 관련한 해묵은 숙제를 하나 해결하게 됐습니다.미국은 트럼프 1기 행정부 당시인 2019년부터 틱톡에 대한 안보 논란을 제기해왔습니다.미 재무부 산하 외국인투자심의위원회(CFIUS)는 지난 2019년 11월 당시 상원의원이던 마코 루비오 현 국무장관의 요구에 따라 틱톡과 바이트댄스의 안보 위험에 대한 조사에 나선 바 있습니다.이 같은 틱톡 안보 논란은 민주당으로 정권교체가 된 이후에도 계속돼 조 바이든 전 대통령은 지난 2024년 바이트댄스가 틱톡 미국 사업권을 매각하지 않으면 틱톡을 미국 시장에서 퇴출하도록 하는 법에 서명했습니다.그러나 집권 1기 시절 틱톡을 금지하려 했던 트럼프 대통령은 재선 과정에서 틱톡을 적극적으로 활용해 유권자를 끌어모으면서 틱톡 퇴출 반대로 돌아섰고, 취임 이후에는 틱톡의 매각 시한도 여러 차례 연장했습니다.(사진=게티이미지)