멕시코 축구대표팀에 '미국 국대' 출신 합류…"윙백 보강"

▲ 파나마와의 친선경기에서 멕시코 국가대표 데뷔전을 치른 레데스마(27번).

미국 국가대표로 뛴 선수가 소속 국가협회를 미국에서 멕시코로 바꿔 2026 북중미 월드컵에서 홍명보호에 맞설 자격을 갖췄습니다.AP통신은 오늘(23일) 멕시코 1부리그 CD 과달라하라에서 뛰는 오른쪽 윙백 리처드 레데스마(25)가 소속 국가협회를 미국에서 멕시코로 변경했다고 보도했습니다.국제축구연맹(FIFA)의 국가협회 변경 플랫폼을 보면 레데스마의 소속이 지난 20일 기준 미국축구협회에서 멕시코축구협회로 바뀐 것으로 나옵니다.레데스마는 2000년 멕시코 출신 부모 사이에서 미국 애리조나주 피닉스에서 태어났습니다.그는 우리나라가 준우승을 차지한 2019년 폴란드 FIFA 20세 이하(U-20) 월드컵에서 미국 대표로 출전하는 등 미국 연령별 대표를 거쳤습니다.2020년 11월에는 파나마와의 친선경기에서 미국 성인 국가대표로도 띄었습니다.레데스마는 현재 멕시코 대표팀에 합류 중입니다.하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독이 파나마, 볼리비아와의 친선경기 2연전을 앞두고 지난주 발표한 27명의 대표팀 명단에 이름을 올렸습니다.레데스마는 곧바로 오늘 파나마 파나마시티에서 열린 파나마와 경기에 선발 출전해 멕시코 국가대표 데뷔전을 치렀습니다.멕시코는 모레에는 볼리비아 산타크루스에서 볼리비아와 맞붙습니다.레데스마는 2020년부터 네덜란드 PSV 에인트호번에서 뛰었습니다.2023년에는 미국 메이저리그 사커(MLS) 뉴욕 시티 FC에 임대되기도 했습니다.이후 지난해 6월 멕시코 클럽 과달라하라로 옮겼습니다.멕시코는 오는 6월부터 캐나다, 미국과 함께 공동 개최하는 2026 FIFA 월드컵에서 한국과 조별리그 2차전을 치릅니다.AP통신은 아기레 감독이 현재 오른쪽 윙백 자리에서 어려움을 겪고 있는 만큼, 레데스마에게는 올해 월드컵에서 멕시코 대표로 뛸 기회가 충분하다고 봅니다.아기레 감독은 2024년 8월 멕시코 대표팀을 맡은 이후 오른쪽 윙백 자리에 6명의 선수를 시험했습니다.현재 멕시코 대표팀에는 역시 미국과 멕시코 이중국적 선수로 지난해 미국 대표로 A매치 2경기를 뛴 공격형 미드필더 브라이언 구티에레스(23·과달라하라)도 포함됐습니다.ESPN은 지난 21일 멕시코협회 관계자를 인용해 구티에레스도 소속 협회를 미국에서 멕시코로 변경하는 절차를 완료했다고 보도했습니다.아직 FIFA 플랫폼에는 변경 내용이 반영돼 있지 않지만, 구티에레스도 이날 파나마와 친선경기에 선발로 나서서 멕시코 국가대표로 첫 경기를 뛰었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)