U-23 대표팀, 베트남전 승리 다짐…신민하 "3, 4위전도 중요"

▲ 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23(23세 이하) 아시안컵 8강전에서 헤더 결승골을 넣은 신민하가 환호하고 있다.

23세 이하(U-23) 축구대표팀 중앙수비수 신민하(20·강원)가 비록 아시아 정상 탈환은 불발됐으나 의미 있는 마무리를 하겠다고 다짐했습니다.이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 내일(24일) 새벽 0시 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 김상식 감독이 지휘하는 베트남과 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3대 4위 결정전을 치릅니다.이민성호는 지난 20일 열린 4강전에서 21세 이하 선수들로 대표팀을 꾸린 맞수 일본에 0대 1로 패해 결승 진출이 좌절됐습니다.2020년 태국 대회 이후 6년 만이자 통산 두 번째 우승도 무산됐습니다.호주와의 8강전에서 헤딩 결승 골을 터트려 2대 1 승리와 함께 팀을 준결승으로 이끌었던 신민하도 일본전 패배가 아쉬울 수밖에 없습니다.신민하는 대한축구협회를 통해 일본전 결과에 대해 "많이 아쉬움이 남았다"면서 "실점 장면이 세트피스에서 허무하게 나왔는데 한 방에 무너지는 그런 것들을 좀 더 보완해야겠다는 생각이 들었다"고 말했습니다.그러면서 신민하는 "3, 4위전이긴 하지만 4위보다 3위가 더 의미가 크고 차이가 많이 난다고 생각한다"고 말했습니다.그러고는 "대회 마지막 경기인만큼 팬분들에게 더 좋은 모습을 보여드리고 앞으로도 우리의 방향성을 확실하게 각인시킬 수 있도록 준비를 잘해서 좋은 결과로 마무리하고 싶다"고 덧붙였습니다.한편 대표팀은 베트남전을 치르고 모레 오후 귀국할 예정입니다.신민하 등 6명은 현지에서 소속팀 전지훈련지로 바로 합류합니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)