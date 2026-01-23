뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

U-23 대표팀, 베트남전 승리 다짐…신민하 "3, 4위전도 중요"

편광현 기자
작성 2026.01.23 13:19 조회수
U-23 대표팀, 베트남전 승리 다짐…신민하 "3, 4위전도 중요"
▲ 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23(23세 이하) 아시안컵 8강전에서 헤더 결승골을 넣은 신민하가 환호하고 있다.

23세 이하(U-23) 축구대표팀 중앙수비수 신민하(20·강원)가 비록 아시아 정상 탈환은 불발됐으나 의미 있는 마무리를 하겠다고 다짐했습니다.

이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 내일(24일) 새벽 0시 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 김상식 감독이 지휘하는 베트남과 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3대 4위 결정전을 치릅니다.

이민성호는 지난 20일 열린 4강전에서 21세 이하 선수들로 대표팀을 꾸린 맞수 일본에 0대 1로 패해 결승 진출이 좌절됐습니다.

2020년 태국 대회 이후 6년 만이자 통산 두 번째 우승도 무산됐습니다.

호주와의 8강전에서 헤딩 결승 골을 터트려 2대 1 승리와 함께 팀을 준결승으로 이끌었던 신민하도 일본전 패배가 아쉬울 수밖에 없습니다.

신민하는 대한축구협회를 통해 일본전 결과에 대해 "많이 아쉬움이 남았다"면서 "실점 장면이 세트피스에서 허무하게 나왔는데 한 방에 무너지는 그런 것들을 좀 더 보완해야겠다는 생각이 들었다"고 말했습니다.

그러면서 신민하는 "3, 4위전이긴 하지만 4위보다 3위가 더 의미가 크고 차이가 많이 난다고 생각한다"고 말했습니다.

그러고는 "대회 마지막 경기인만큼 팬분들에게 더 좋은 모습을 보여드리고 앞으로도 우리의 방향성을 확실하게 각인시킬 수 있도록 준비를 잘해서 좋은 결과로 마무리하고 싶다"고 덧붙였습니다.

한편 대표팀은 베트남전을 치르고 모레 오후 귀국할 예정입니다.

신민하 등 6명은 현지에서 소속팀 전지훈련지로 바로 합류합니다.

(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지