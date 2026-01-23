조국 "합당 논의 이제 시작…결혼 얘기 나올 단계 아냐"

▲ 23일 광주 동구 전일빌딩 245에서 열린 조국혁신당-광주시민단체협의회 간담회에서 조국 대표가 발언하고 있다.

조국혁신당 조국 대표가 최근 불거진 더불어민주당과의 합당 여부와 관련해 "논의를 이제 막 시작한 상황이라 결혼 이야기가 나올 단계는 아니다"라며 신중론을 펼쳤습니다.조 대표는 오늘(23일) 광주 동구 전일빌딩245에서 열린 광주시민단체협의회와 간담회에서 합당 의사를 묻는 시민단체 관계자들의 질문에 "어제 제안이 있었고 양당 모두 공적 절차를 거쳐 논의해야 하는 상황"이라고 말했습니다.이어 연애와 결혼 과정에 비유하면서 "정청래 대표가 '썸을 타자'고 한 제안인데, 벌써 결혼해서 출산하는 상황까지 이야기할 단계는 아니다"라고 부연했습니다.조 대표는 "모든 가능성은 열려 있다"며 "각 당에서 충분한 의견 수렴 절차를 거칠 것"이라고 덧붙였습니다.다만 그는 합당 논의의 전제 조건으로 정치개혁 가치를 분명히 했습니다.조 대표는 "민주당과 조국혁신당의 비전은 90％ 이상 일치하지만 정치개혁과 관련해 민주당이 소극적이거나 반대해 온 여러 주장이 우리 당의 독자적 정치적 DNA였다"며 "계엄 문제, 공직선거법 2인 선거구제 폐지, 개헌, 토지공개념 등 핵심 가치를 포기하지 않겠다"고 밝혔습니다.또 "합당 문제가 이 가치들과 배치되거나 대치된다고 생각하지 않는다"며 "이 가치를 실현하는 하나의 수단으로 합당을 논의하는 것이지 정치개혁을 포기하라는 통합이라면 선택하지 않겠다"고 선을 그었습니다.간담회에서는 시민사회 원로와 활동가들의 우려와 당부도 이어졌습니다.정영일 광주NGO시민재단 이사장은 "민주당과의 합당은 소수정당으로서의 견제 역할과 선명성을 포기하는 선택"이라며 "기득권 유지를 위한 통합이라는 의혹을 지울 수 없다"고 지적했습니다.반면 최영태 전남대 명예교수는 "합당을 추진한다면 다당제 실현과 국회 교섭단체 요건 완화, 선거제 개편을 통합 협상의 분명한 조건으로 제시해야 한다"고 당부했습니다.조 대표는 이에 대해 "아직 의원총회와 당무위원회 등 당 내부 논의 절차가 남아 있다"며 "충분한 토론을 거쳐 당과 국민의 뜻에 따라 결정하겠다"고 밝혔습니다.한편 광주·전남 행정통합과 관련해서는 "국가 균형발전 차원에서 찬성하지만 재정 분권과 농촌 소외 방지 장치가 필요하다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)