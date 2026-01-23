뉴스
[날씨] 한파 '최대 절정' 넘겼다…대부분 지역 영상권

SBS 뉴스
작성 2026.01.23
금요일인 오늘(23일) 아침 서울의 기온 영하 11.4도에 체감하는 온도는 영하 17도 가까이 떨어지면서 추위가 계속됐습니다.

그래도 이번 한파의 최대 절정은 넘기면서 낮이 되면서 서울의 기온 영하 1도로 어제 낮보다 3도가량 높겠고요.

청주의 낮 최고 기온 영상 2도, 대구가 4도 등 대부분 지역의 낮 기온 영상권을 회복하겠습니다.

호남과 제주, 울릉도를 중심으로 길게 이어지던 눈은 잠시 소강상태에 들었는데요.

점차 호남 지역부터 다시 눈이 시작돼 늦은 오후가 되면 서울을 포함한 그 밖의 서쪽 지역과 영서, 그리고 영남 내륙 지역에도 눈이 내리겠습니다.

이미 많은 눈이 내린 호남 서해안에 2에서 최고 7cm의 눈이 내리겠고요.

영서 남부와 충청, 호남 지역에 1에서 최고 5cm, 서울을 포함한 그 밖의 지역에서는 1cm 미만의 눈이 내려 쌓이겠습니다.

동쪽 지역의 대기가 무척 건조합니다.

건조특보는 더욱 확대, 강화되고 있고요.

동해안을 따라서는 건조경보가 발효 중입니다.

화재 사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.

월요일에는 전남 해안과 제주 지역에 다시 비나 눈이 내리겠고요.

제주 지역은 화요일까지 이어지겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
