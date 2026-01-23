뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

강선우 전 보좌관 경찰 4차 출석…묵묵부답

유수환 기자
작성 2026.01.23 12:15 조회수
PIP 닫기
<앵커>

2022년 지방선거 공천헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 강선우 의원의 전 보좌관 남 모 씨를 오늘(23일) 다시 소환했습니다. 사흘 전 조사에서 강 의원이 혐의를 부인하면서, 남 씨를 상대로 강 의원 진술의 진위를 따질 걸로 보입니다.

유수환 기자입니다.

<기자>

경찰이 강선우 의원의 전 보좌관 남 모 씨를 오늘 오전 9시 다시 불렀습니다.

이번이 네 번째 소환 조사입니다.

[남 모 씨/강선우 의원 전 보좌관 : (강선우 의원 전세금 전달하셨습니까?) …….]

경찰 조사가 거듭되면서 남 씨의 진술에는 일부 변화가 있는 걸로 알려졌습니다.

처음에는 김경 서울시의원이 강 의원에게 1억 원을 전달할 때 본인은 자리를 비워 돈이 오간 걸 몰랐다고 진술했지만, 이후 경찰 조사에서 돈이 오간 걸 알았고, 강 의원이 전셋집을 얻는데 썼다고 진술한 걸로 파악됐습니다.

지난 20일 21시간 밤샘 조사를 받은 강 의원은 김 시의원으로부터 당시 쇼핑백을 받았지만, 돈인 줄 몰랐다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

나중에 본인이 지방선거 공천을 다른 사람에게 주려고 하자 김 시의원이 항의한 걸 계기로 쇼핑백에 돈이 들었다는 사실을 알게 됐다는 취지입니다.

이렇게 강 의원과 남 씨 간 진술이 엇갈리면서 경찰은 남 씨를 다시 불러, 하얏트 호텔 회동 당시 돈 전달부터 반환까지 퍼즐을 최종적으로 맞춰보는 걸로 보입니다.

오늘 남 씨 조사 후에는 강 의원을 다시 불러 조사할지, 구속영장을 신청할지 여부를 검토한다는 방침입니다.

경찰은 또, 세 사람을 조사하는 과정에서 김 시의원이 1억 원을 돌려받은 이후 강 의원에게 1억 원이 넘는 돈을 다른 사람 명의로 '쪼개기 후원'한 정황도 포착한 걸로 확인했습니다.

강 의원은 경찰에서 해당 후원금을 전액 반환했다고 진술한 걸로 알려졌습니다.

(영상편집 : 김윤성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지