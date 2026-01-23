뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

코스피, 장중 5020선 '터치'…최고가 경신

홍영재 기자
작성 2026.01.23 12:08 조회수
PIP 닫기
<앵커>

코스피가 장중 5,020선을 돌파하며 사상 최고가를 돌파했습니다. 개인은 순매도로 전환했으나 기관이 매수세를 키우면서 주가를 뒷받침하고 있습니다.

홍영재 기자입니다.

<기자>

코스피는 오늘(23일) 오전 9시 42분쯤 5,021.13을 기록하며 장중 역대 최고가를 다시 한번 경신했습니다.

어제 개장 후 5,019포인트로 처음 5,000포인트를 돌파한 뒤 하루 만에 다시 5,000포인트에 도달한 겁니다.

이후 개인을 중심으로 차익 실현 매물이 쏟아지면서 상승폭은 줄고 있습니다.

오전 11시 기준 코스피는 4,970.25를 기록했습니다.

장 초반 순매수했던 개인이 4,094억 원을 순매도로 전환했고 외국인은 1,141억 원을 순매도했습니다.

다만 기관 투자자가 4,627억 원을 순매수하면서 코스피 지수를 뒷받침하고 있습니다.

올해 들어 전 세계에서 가장 높은 상승률을 기록하고 있는 코스피에 대한 투자 심리는 식지 않고 있습니다.

한국갤럽이 지난 20일에서 22일 전국 만 18세 이상 1,000명에게 우리나라 주식 가치가 오를 것이라고 물은 결과 응답자의 45%는 '현재보다 오를 것'이라고 답변했습니다.

한편 코스닥 지수 역시 오전 11시 기준, 어제보다 1.02% 오른 980.25를 기록하면서 이른바 '천스닥'에 대한 기대감을 이어가고 있습니다.

환율은 어제보다 소폭 내린 1,460원대 중반에서 등락을 거듭하고 있습니다.

(영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지