외국인 한센병 조기 발견 위한 무료 검진 연 15→17회로

질병관리청이 국내 체류 외국인 한센병 환자의 조기 발견과 치료를 위해 외국인 대상 무료 검진을 기존 연 15회에서 17회로 확대합니다.질병청은 모레(25일) '세계 한센병의 날'을 맞아 이 같은 내용을 담은 국내외 한센병 발생 현황과 예방 정책을 발표했습니다.지난해 국내 한센병 신규 환자는 내국인 1명과 외국인 2명 등 총 3명으로 집계됐습니다.외국인 환자만 5명이었던 2024년과 비교하면 환자 수는 감소 추세지만, 질병청은 외국인 환자의 조기 발견이 중요하다고 보고 검진 사업을 강화하기로 했습니다.이에 따라 외국인 무료 검진 횟수를 늘리는 것과 더불어, 검사 접근성을 높이기 위한 '주말 찾아가는 이동검진'도 함께 추진할 방침입니다.질병청에 따르면 2024년 기준 전 세계 한센병 신규 환자는 17만 2천717명이며, 이 가운데 72%가 인도와 인도네시아 등 동남아 지역에서 발생한 것으로 나타났습니다.정부는 한센병 완치를 위해 다중약물치료 의약품을 무상 배포하고 맞춤형 진료를 지원하는 한편, 재활과 돌봄이 필요한 완치 한센인에게는 생계비를 지원하는 등 복지 사업도 지속할 계획입니다.(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)