코스피, 개인 '팔자' 전환에 장중 오름폭 줄여 4,960대

▲ 23일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다.

코스피가 23일 사상 최고치를 경신한 뒤 개인의 순매도세에 장중 상승폭을 줄여 4,960대를 나타내고 있습니다.반면 코스닥지수는 바이오주 급등에 오름폭을 키우고 있습니다.이날 오전 11시 3분 현재 코스피는 전장보다 9.42포인트(0.19%) 오른 4,961.95습니다.지수는 전장보다 31.55포인트(0.64%) 오른 4,984.08로 출발해 장 초반 5,021.13까지 올라 전날 기록한 장중 사상 최고치(5,019.54)를 경신했습니다.그러나 이후 차익 실현 매물이 출회되며 상승폭을 줄이고 있습니다.유가증권시장에서 기관 홀로 4천650억 원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있습니다.반면 개인과 외국인은 각각 4천86억 원, 1천122억 원 매도 우위입니다.개인은 장 초반 순매수세를 나타냈으나 장중 '팔자'로 돌아섰습니다.한편 외국인은 코스피200선물시장에서는 320억 원 순매수 중입니다.삼성전자(1.58%)가 상승 중이며, 삼성바이오로직스(1.18%), HD현대중공업(1.63%), 한화오션(2.69%), 두산에너빌리티(1.44%) 등도 오르고 있습니다.반면 SK하이닉스(-1.06%)는 하락 중이며, 현대차(-3.40%), 기아(-2.31%) 등 자동차주도 약세입니다.아울러 장 초반 오르던 LG에너지솔루션(-2.04%), 삼성SDI(-3.25%) 등 이차전지주도 장중 내림세로 돌아섰습니다.업종별로 보면 증권(5.11%), IT서비스(4.03%), 건설(3.74%) 등이 오르고 있으며 전기가스(-6.42%), 운송창고(-1.79%) 등은 하락 중입니다.같은 시각 코스닥지수는 전장보다 9.90포인트(1.02%) 오른 980.25습니다.지수는 전장보다 6.80포인트(0.70%) 오른 977.15로 출발해 상승폭을 키우고 있습니다.알테오젠(4.86%), 에이비엘바이오(5.73%), 삼천당제약(9.95%), 리가켐바이오(7.38%), HLB(5.26%) 등 바이오주가 줄줄이 오르고 있습니다.반면 에코프로비엠(-2.73%), 에코프로(-3.90%) 등 이차전지주와 현대무벡스(-7.98%) 등은 하락 중입니다.(사진=연합뉴스)