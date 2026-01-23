정청래 "혁신당과 합당 꼭 가야할 길…사과할 각오로 먼저 제안"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 23일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 조국혁신당과의 합당 제안에 대한 당내 비판이 제기되는 데 대해 "여러 불가피성과 물리적 한계 등으로 사전에 충분히 공유해드리지 못한 부분 송구스럽다"고 말했습니다.정 대표는 오늘(23일) 충북 진천 국가대표선수촌에서 연 현장 최고위원회의에서 "어제 제 합당 제안으로 인해 놀라고 당황하신 분들이 많았던 것 같다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "송구스러움은 있었지만, 이 부분에 대해선 당 대표가 먼저 제안하지 않고서는 지방선거 전 (합당이) 시간상 불가능할지도 모르겠다고 생각했다"며 "사과할 각오로 제안했다"고 양해를 구했습니다.특히 "합당은 꼭 가야 할 길이며, 언젠가 누군가는 테이프를 끊어야 하는 일"이라며 "이제 시작종이 울렸으니 최종 종착지는 모두 당원들의 토론과 뜻에 따라 결정될 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "전 당원 투표에서 가결되면 (합당으로) 가는 것이고, 부결되면 멈추는 것이다. 저도 어떻게 결과가 나올지 예단하기 어렵다"며 "저는 당심과 민심의 바다에 몸을 던졌으니, 이제 당원들께서 충분한 토론을 통해 지방선거 승리와 이재명 정부 성공을 위해 나은 길인지 문제를 풀어달라"고 당부했습니다.정 대표는 "경기도 게임도 싸움도 승리하는 길을 선택해야 한다. 정치도 마찬가지"라며 "싸우지 않고 이기는 길, 싸울 필요가 없는 싸움은 피하고 같은 편끼리는 싸우지 않고 힘을 합쳐 (적과) 싸우는 것이 승리의 길"이라고도 했습니다.앞서 정 대표는 전날 오전 사전 예고 없이 혁신당과의 합당 추진 방침을 전격적으로 발표했습니다.정 대표는 당 최고위원에게도 발표 20분 전 공유했으며 이 때문에 당 일각에서는 강한 반발 기류가 일었습니다.당시 정 대표를 향해 거취 문제까지 언급하는 등 공개적으로 비판했던 이언주·강득구·황명선 최고위원은 오늘 일정상의 이유 등으로 현장 최고위에 불참했습니다.(사진=연합뉴스)