'캄보디아 범죄조직' 73명 강제소환…전세기 인천 도착

▲ 캄보디아 스캠조직 한국 국적 피의자 73명의 검거 모습.

캄보디아에서 스캠 사기, 인질강도 등에 가담한 한국인 범죄 조직원 73명이 오늘(23일) 오전 전세기를 타고 국내로 강제 송환됐습니다.이들을 태운 대한항공 KE9690편은 캄보디아 프놈펜에서 출발해 오늘 오전 9시 41분 인천국제공항에 착륙했습니다.한국 범죄자들을 해외서 전세기로 집단 송환한 사례는 이번이 네 번째입니다.이미 체포영장이 발부됐던 송환 대상자들은 전세기에 타자마자 기내에서 체포됐습니다.국적법상 국적기 내부도 대한민국 영토여서 체포영장을 집행할 수 있습니다.이들은 전세기에서 내리자마자 국내 경찰관서 등으로 압송돼 조사받게 됩니다.이들 피의자들은 한국인 869명에게서 486억 원을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.70명은 로맨스 스캠이나 투자 리딩방 운영 등 스캠 범죄 혐의를, 3명은 인질강도와 도박 등 혐의를 받습니다.가상 인물로 위장하는 딥페이크 기술을 활용해 104명에게 약 120억 원을 편취한 로맨스 스캠 부부 사기단도 포함됐습니다.이들은 성형수술로 얼굴을 바꾸는 등의 도피 전략을 써오다 붙잡혔지만 지난해 10월 국내 송환 때는 제외돼 논란이 일기도 했습니다.투자 전문가를 사칭해 사회 초년생과 은퇴자들에게서 194억 원을 받아 가로챈 사범 등도 이번 송환 대상자에 포함됐습니다.또 미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주해 사기에 가담한 도피 사범, 스캠 단지에 감금된 피해자를 인질 삼아 국내에 있는 가족을 협박하고 금품을 갈취한 조직원 등도 송환됐습니다.지역별로는 시아누크빌 51명, 태국과 접경지대인 포이펫 15명, 베트남 접경지대인 몬돌끼리 26명 등이 적발됐습니다.이들 단지에서는 감금·고문을 당하던 20대 남성들이 구출되기도 했습니다.초국가 범죄 대응을 위해 경찰청, 법무부, 국가정보원, 외교부 등으로 구성된 범정부 태스크포스(TF)가 범죄자 검거와 이번 송환 작전을 주도했습니다.(사진=초국가범죄특별대응TF 제공, 연합뉴스)