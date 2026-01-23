[에디터픽] 딱 300원만 쓰세요…'겨울철 돈 먹는 하마' 초간단 해결 #절약꿀팁

오늘은 계량기 얘기입니다.



물가도 오르고 난방비 부담도 커진 상황인데요.



생활 속에서 새는 요금, 비용을 막아야 그게 돈 아끼는 법이 되겠습니다.



영하 5도 이하 날씨가 이틀 이상 이어지면 계량기가 쉽게 얼어 터질 수 있는데요.



예방법은 간단합니다.



밤사이 물을 아주 약하게, 졸졸 흐를 정도로 틀어두는 겁니다.



33초에 종이컵 한 컵 정도, 이 정도만 흘려도 동파를 상당 부분 막을 수 있고요.



밤새 틀어놔도 수도 요금은 약 300원 수준입니다.



반면, 계량기가 터지면 수리비가 수십만 원까지 들 수 있습니다.



장시간 외출할 때는 수도를 온수 방향으로 약하게 틀어서 물이 계속 흐르도록 해두는 것도 도움이 됩니다.



이미 얼었다고 뜨거운 물을 붓거나 불을 사용하는 건 위험하고요. 미지근한 물로 천천히 녹여야 합니다.



서울시는 한파 특보에 맞춰서 24시간 비상 대응반을 운영할 정도로 동파 피해가 잇따르고 있는데요.



이런 작은 관리가 생활비 절약으로 이어질 수 있겠습니다.



(취재 : 한지연, 제작 : 디지털뉴스부)