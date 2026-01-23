뉴스
[자막뉴스] "병합 싫으면 미군 부지 할양" '폭주'…평택 기지와 소름 끼치는 유사성

김민정 기자
작성 2026.01.23
수단과 방법을 가리지 않고 그린란드를 병합하겠다고 엄포를 놓던 트럼프 미국 대통령, 유럽의 격렬한 반발에 '병합' 대신 '영구접근권' 협상을 하겠다고 한 발 물러섰지만, 유럽과 협상을 마치고 돌아가는 길에 또다시 그린란드 영토 일부를 갖겠다는, '영구 소유권'을 언급했습니다.

그린란드에 이미 배치된 미군 기지의 부지를 임차하는 대신 소유권을 미국이 아예 가져오겠다는 겁니다.

[트럼프/미국 대통령 : 기간은 무한입니다. 시한이 없다는 뜻이죠. 영원히 말입니다. 아시다시피 보통 99년이나 50년 같은 기간을 이야기하지만, 이건 영구적입니다. 그 부분에 대해 논의가 이루어졌습니다.]

소유권을 가져온 뒤 군사 행동을 포함해 무엇이든 미국이 원하는대로 하겠다고도 했습니다.

[트럼프/미국 대통령 : 우리는 우리가 원하는 것은 무엇이든 할 수 있습니다. 군사적인 것도 가능하고, 정말 무엇이든 할 수 있습니다.

현재 그 내용으로 협상이 진행 중입니다.] 이 구상은 여전히 그린란드 일부 영토에 대한 주권을 잠식할 우려가 있어 반발이 예상되는데, 이 협상에 덴마크도 참여하냐는 질문에는 명확히 답변하지 않았습니다.

[트럼프/미국 대통령 : (기자 : 덴마크도 이 개념에 동의했습니까?) 모두가 좋아하고 있습니다. 제 생각엔 한 2주 정도 후에 결과를 알려드릴 수 있을 것 같습니다.]

이번 발언이 더 주목되는 건, 지난해 8월 한미 정상회담에서 트럼프 대통령이 우리 평택 기지에도 똑같은 말을 했기 때문입니다.

당시 트럼프 대통령은 미국이 돈을 들여 기지를 건설하고 군사력까지 배치했으니 미국이 아예 소유권을 갖겠다고 언급했습니다.

[트럼프/미국 대통령 (2025년 8월) : 그들은 우리에게 땅을 주었다고 말하겠지만, 저는 '아니, 당신들은 우리에게 땅을 임대한 것뿐이다'라고 말했습니다. '주는 것(증여)'과 '빌려주는 것(임대)' 사이에는 아주 큰 차이가 있습니다. 그래서 제가 하고 싶은 일 중 하나는, 우리가 거대한 기지를 세운 그 땅의 소유권을 우리에게 달라고 그들에게 요청하는 것입니다.]

당시 우리 정부는 "발언의 진의를 확인해보겠다, 소유권 이전은 불가능하다"고 부랴부랴 진화에 나서기도 했는데, 트럼프 대통령이 그린란드 미군 기지의 '영구 소유권'을 주장하는 논리 구조와 판박이여서 다음 타깃은 한국의 평택기지가 될 수도 있다는 관측도 나오고 있습니다.

(취재: 김민정, 영상편집: 권나연, 제작: 디지털뉴스부)
