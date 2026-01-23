"너, 트럼프 편 맞냐?" 초청장 칼답 국가들 '귓속말 쟁탈전' 포착…"싫어? 그럼 하지마!" 캐나다 당장 내쫓더니 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 새 국제기구인 '평화위원회'(Board of Peace)가 공식 출범했습니다.



AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 현지시간 22일 스위스 다보스포럼 행사장에서 각국 정상과 관료들을 초청해 평화위원회 헌장 서명식을 열었습니다.



트럼프 대통령은 "모두가 참여하고 싶어 한다"며 59개국이 서명했다고 말했지만 외신들은 참여 의사를 밝힌 나라를 20여 개국으로 파악하고 있습니다.



타스통신은 이날 미국과 아르메니아·아르헨티나·아제르바이잔·바레인·불가리아·헝가리·인도네시아·요르단·카자흐스탄·몽골·모로코·파키스탄·파라과이·카타르·사우디아라비아·튀르키예·아랍에미리트(UAE)·우즈베키스탄 등 19개국과 코소보가 서명했다고 전했습니다.



영국과 프랑스 등 미국의 전통적 동맹국들은 대부분 거절하거나 참여 의사를 명확히 밝히지 않았습니다.



특히 유럽 국가들은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참여 의사를 밝힌 데 거부감을 갖고 있습니다.



푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁 이후 미국에 동결된 러시아 국유자산 10억 달러(1조 4천678억 원)로 회원비를 내겠다고 제안했습니다.



트럼프 대통령은 회원국 임기를 3년으로 제한했지만 출범 첫해에 한해 10억 달러 이상을 내면 영구 회원국 자격을 주기로 했습니다.



평화위원회는 당초 팔레스타인 가자지구 재건과 평화 정책을 위한 기구로 구상됐습니다.



하지만 일각에서는 '종신 의장'을 맡은 트럼프 대통령이 평화위원회로 유엔을 대체하려 한다고 의심하고 있습니다.



한편 트럼프 대통령은 자신이 주도하는 새 국제기구 '평화위원회'에 캐나다를 초청했다가, 캐나다 총리가 자신을 비판하는 발언을 한 뒤 초청을 철회했습니다.



트럼프 대통령은 22일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 마크 카니 캐나다 총리를 향해 "이 서한을 통해 평화위원회가 캐나다의 가입과 관련해 귀하에게 보냈던 초청을 철회함을 알린다"고 밝혔습니다.



그러면서 평화위원회가 "역대 가장 명망 있는 지도자들의 위원회가 될 것"이라고 강조했습니다.



트럼프 대통령은 게시물에서 초청 철회 이유에 관해서는 설명하지 않았습니다.



로이터 통신은 백악관과 카니 총리실도 이와 관련한 입장 표명 요청에 대해 답하지 않았다고 보도했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 채지원, 제작 : 디지털뉴스부)