뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

땅 파보니 '93톤' 무더기로…"내 땅이니까" 깊숙이 묻은 폐기물

SBS 뉴스
작성 2026.01.23 10:08 수정 2026.01.23 10:36 조회수
땅 파보니 '93톤' 무더기로…"내 땅이니까" 깊숙이 묻은 폐기물
▲ 마산중부경찰서 로고

경남 마산중부경찰서는 자기 땅에 폐기물을 불법으로 묻은 혐의(폐기물관리법 위반)로 창원지역 한 새마을금고 이사장 A 씨를 불구속 입건해 수사하고 있다고 오늘(23일) 밝혔습니다.

경찰에 따르면 A 씨는 2023년 6월께 구청 등 행정기관에 신고 없이 본인 소유 토지인 창원시 마산합포구 진북면 추곡리 일대에 굴착기를 동원해 폐기물 약 93t을 묻은 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 지난달 말 마산합포구청으로부터 이러한 내용의 고발장을 접수해 A 씨에 대한 수사에 착수했습니다.

앞서 마산합포구청은 지난달 초 폐기물 불법 매립과 관련한 민원을 받아 조사에 나섰고, 페인트 도장 공정에서 나오는 분체 도료, 비닐류, 폐콘크리트 등이 A 씨 땅에 묻힌 사실을 확인했습니다.

이후 구청은 A 씨에게 폐기물을 적법하게 처리하라는 취지의 명령을 내리는 한편, 그를 경찰에 고발 조치했습니다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 A 씨에 대한 검찰 송치 여부를 조만간 결정할 방침입니다.

A 씨는 언론과의 통화에서 "과거 땅 임차인이 폐기물을 그대로 두고 떠났고, 연락이 닿지 않은 상황이었다"며 "내 땅이어서 매립을 하는 게 불법인 줄 몰랐다"고 말했습니다.

이어 "실제 묻은 폐기물은 10t가량으로, 매립 과정에서 암석과 토사 등이 섞여 처리해야 할 폐기물량이 늘어났다"고 주장했습니다.

(사진=연합뉴스)

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지