케데헌, 골든글로브 이어 아카데미 2개 부문 최종 후보

▲ 지난 11일 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상 수상한 '케데헌'

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 제98회 아카데미상에서 2개 부문 최종 후보에 올랐습니다.최근 '케데헌'이 골든글로브상를 받았던 장편 애니메이션상과 주제가상 부문입니다.애니메이션상 경쟁작은 지난해 한국 흥행 1위였던 '주토피아2'와 '아르코' 등이고 주제가상 경쟁작은 이번 아카데미 시상식의 최고 화제작으로 부상한 '씨너스:죄인들' 등 입니다.박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'는 국제장편영화상 최종 후보 5편에는 들지 못했습니다.지난해 우리나라에서 개봉해 겨우 7만 여명의 관객을 모았던 '씨너스:죄인들'은 작품상과 감독상 등 16개 부문 최종 후보에 올라 아카데미 역대 기록을 갈아치웠습니다.종전 기록은 14개 부문 후보에 올랐던 '타이타닉'과 '라라랜드'입니다.최고 영예인 작품상을 놓고는 '씨너스'와 '원 배틀 애프터 어나더'가 경쟁할 것으로 예상되는 가운데, '부고니아', '햄넷', '마티 슈프림', '시크릿 에이전트' 등 10편이 최종 후보로 선정됐습니다.작품상 후보 가운데 우리나라에서 이미 개봉했거나 스트리밍으로 볼 수 있는 영화는 '씨너스', '원 배틀 애프터 어나더', 'F1', '부고니아'와 넷플릭스 영화인 '프랑켄슈타인', '기차의 꿈' 등 모두 6편입니다.나머지 4편은 아카데미 시상식 이후 개봉 예정입니다.아카데미상 시상식은 오는 3월 15일 로스앤젤스에서 열립니다.(사진=AP, 연합뉴스)