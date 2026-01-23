뉴스
[에디터픽] "콘크리트 부수지 말라고"…첫 증언 나왔지만 '분통'

SBS 뉴스
작성 2026.01.23
무안공항 로컬라이저, 즉, 활주로 중심선 유도장치에 대한 '2020년 개량공사' 당시, 설계를 맡았던 용역회사의 관계자가 22일 국회 청문회에 증인으로 출석했습니다.

개량공사 당시, 로컬라이저의 콘크리트 둔덕을 없애야 한단 이야기를 할 순 없었느냐는 의원의 질문에, 이 관계자는 발주처인 한국공항공사가 재활용 방침을 내렸다고 처음으로 증언했습니다.

[정준호/민주당 의원 : 둔덕 없어야 한다고 얘기하면 누가 문제 삼을 수 있는 그런 상황이었던 건가요?]

[이윤종/설계 용역업체 이사 : 아닙니다. 둔덕 같은 경우는 재활용하는 그런 방침을 받았기 때문에.]

[정준호/민주당 의원 : 누구한테 들었단 말씀이세요?]

[이윤종/설계 용역업체 이사 : 발주처(한국공항공사) 측에서.]

의원들은 당초 토목공사 업체가 아닌 정보통신 업체가 개량공사 시공업체로 선정된 탓에 콘크리트 둔덕을 철거하는 공사를 할 수 없었던 것 아니냐고도 질타했습니다.

[김은혜/국민의힘 의원 : 공항공사가 이대로 둔덕을 재활용하라고 얘기했다는 거죠?]

[이윤종/설계 용역업체 이사 : 예 그렇습니다. 만약에 저 둔덕을 철거하고 새로 한다고 하면, 저 분야는 발주처 측에서 토목 분야를 별도 발주를 내야….]

[김은혜/국민의힘 의원 : 그 아까운 목숨을 희생하였던 그 둔덕을 없앨 수 있는 유일한 기회를 여기서 다 허공에 뿌려버린 거지요.]

의원들은 둔덕이 설치 기준에 부적합해 공항공사가 2004년과 2007년 두 번이나 보완을 요구했는데도 왜 묵살됐던 건지 따져 묻기도 했습니다.

[김소희/국민의힘 의원 : 보완 요청 거절한 것은 맞으시죠?]

[이석암/전 서울지방항공청장 : 한 번도 로컬라이저에 관한 문제가 제기된 적이 제 기억에는 없습니다.]

'기억 안 난다', '확인해 보겠다'는 증인들의 답변이 줄을 잇자 유족들은 분통을 터트렸습니다.

[김유진/유가족협의회 대표 : 당시 내가 책임자가 아니었다, 나는 모른다 그리고 알아보겠다 이 세 마디로 지금 돌려막기 하고 있습니다. 하루 종일. 저는 너무 답답합니다.]

"콘크리트 둔덕, 공항공사 지시 있었다" 참사 전 뭐길래 (2026.01.22 8뉴스)

(취재: 김보미, 영상취재: 오영춘·이승환·신동환·김용우, 영상편집: 박선수, 제작: 디지털뉴스부)
