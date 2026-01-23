트럼프 "대형 함대 이란으로 이동 중…아무 일도 일어나지 않길"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란을 향해 대규모 미군 전력이 이동하고 있다고 경고하면서 이란이 반정부 시위대를 계속 강경 진입하면 군사적으로 개입할 가능성을 열어뒀습니다.트럼프 대통령은 현지시간 22일 미국으로 돌아가는 전용기에서 기자들과 만나 이란 상황에 대해 "만약에 대비해 많은 함정이 그 방향으로 가고 있다. 대형 함대가 그 방향으로 가고 있으며 어떻게 되는지 보겠다"고 말했습니다.그는 "난 아무 일도 일어나지 않으면 좋겠지만, 우리는 그들(이란)을 매우 긴밀히 주시하고 있다"고 덧붙였습니다.미국은 항공모함과 전투기를 중동에 보내고 있습니다.트럼프 대통령은 이란 정부가 반정부 시위 참가자들을 살해하면 공격하겠다는 입장을 여러 차례 밝힌 바 있으나 아직 군사 행동 여부를 결정하지는 않은 것으로 알려졌습니다.트럼프 대통령은 자기가 경고한 뒤로 이란 정부가 시위 참가자 837명의 교수형을 취소했다면서 "그건 좋은 징후"라고 평가했습니다.그는 이란 최고지도자의 사임이나 망명을 원하냐는 질문에 "거기까지 들어가고 싶지는 않지만, 그들은 우리가 원하는 것을 안다"고 답했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)