트럼프 "영구·전면적 그린란드 접근권 확보…유럽과 협상 중"

▲ 백악관에서 골든돔 설명하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령은 덴마크 자치령인 그린란드에 대한 "전면적 접근권"(total access)을 확보하기 위해 유럽과 협상을 진행 중이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지시간으로 어제(22일) 세계경제포럼(WEF)이 열린 스위스 다보스에서 폭스비즈니스와 가진 인터뷰에서 이같이 말했습니다.트럼프 대통령은 "세부 사항은 지금 협상되고 있지만, 본질적으로는 (그린란드에 대한) 전면적 접근"이라며 "그것에는 끝이 없고, 시간 제한도 없다"고 밝혔습니다.그린란드 영토 획득을 추구하느냐는 질문에는 "그럴 수도 있다(It could be). 가능하다는 뜻이고, 무엇이든 가능하다는 말"이라고 답했습니다.다만 "우리는 원했던 모든 것을 얻고 있다. 완전한 안보, 그리고 모든 것에 대한 전면적 접근"이라며 "우리는 (그린란드에) 원하는 만큼의 기지를 두고 원하는 장비를 갖게 된다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 미국이 그린란드에 '영구적·전면적 접근권'을 얻는 데 어떤 대가를 치르느냐는 질문에 "아무것도 지불할 필요가 없을 것"(I'm not going to have to pay anything)이라고 답했습니다.그러면서 "우리가 원하는 모든 군사적 접근권을 갖게 될 것"이라며 "우리는 '골든돔'을 건설하고 있다는 사실 외에는 어떤 것도 지불할 필요가 없게 될 것"이라고 강조했습니다.미국이 차세대 방공망인 골든돔 관련 시설을 비롯한 군사 시설들을 그린란드에 배치하며, 이 같은 접근권을 갖는 데 어떠한 대가도 치르지 않는 방향으로 협상 중이라는 의미로 해석됩니다.트럼프 대통령은 "골든돔은 매우 놀라운 것이 될 것이다. 그건 아마도 이스라엘 그것(아이언돔)의 100배 정도가 될 것"이라며 "그것은 전부 미국에서 만들어질 것"이라고 설명했습니다.트럼프 대통령은 "모든 것은 그린란드를 넘어온다. '나쁜 사람들'이 발포하기 시작하면, 그건 그린란드를 넘어온다"며 골든돔의 필요성을 거듭 주장했습니다.그는 "우리가 그린란드에 접근권을 가질 때 그것(골든돔)은 훨씬 더 잘 작동한다. 더 넓은 영역을 더 정확하게 덮게 된다"며 "우리는 아무런 비용 없이 우리가 원하는 모든 것을 얻고 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 그린란드 관련 유럽과의 협상이 "아주 잘 검토되고 있다"며 "우리가 이걸 발표한 뒤에 주식시장이 상당히 크게 오르는 것을 봤다"고 전했습니다.트럼프 대통령은 전날 WEF 특별연설에서 "미국 말고 어떤 나라도 그린란드를 안전하게 지킬 수 있는 위치에 있지 않다"면서도 "그린란드를 다시 획득하는 문제를 논의하기 위해 즉각적인 협상"을 추진한다고 밝힌 바 있습니다.이어 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 매우 생산적인 회담을 바탕으로, 그린란드와 사실상 북극 지역 전체에 관한 미래 합의의 틀(framework)을 만들었다"고 소개했습니다.트럼프 대통령이 언급한 그린란드에 대한 '영구적·전면적 접근권'이 미국과 나토가 마련한 '미래 합의의 틀'의 골자일 가능성이 거론됩니다.앨리슨 하트 나토 대변인은 폭스에 이번 협상이 그린란드에서 "러시아와 중국이 결코 발판을 확보하지 못하도록 보장하는 것"을 목표로 한다는 입장을 전했습니다.트럼프 대통령이 그린란드에 골든돔을 배치하기 위한 '영구적·전면적 접근권'을 강조한 것은 그동안 미국과 유럽 간 갈등을 고조시킨 그린란드 소유권 확보 시도에서 선회하려는 것으로 해석될 여지가 있어 주목됩니다.전날 트럼프 대통령은 WEF 연설에서 그린란드 관련 '군사 옵션'을 배제하면서도 그린란드에 대한 소유권 확보 의지를 재확인하면서 그린란드를 "우리의 영토"로 부르기까지 했습니다.이날 인터뷰에서 그는 그린란드 영토 획득에 대한 가능성을 닫아놓지는 않았지만, 접근권 확보는 영토 소유를 통한 직접적 통치와 다른 개념으로 읽힙니다.(사진=AP, 연합뉴스)