'김밥용 김' 포장지 영문표기 '스시 앤 롤'?…"명칭 바로잡아야"

▲ 일부 '김밥용 김' 포장지에 '스시 앤 롤'(SUSHI AND ROLL)로 표기한 모습

최근 한국 김밥이 세계적인 인기를 얻고 있음에도 불구하고, 일부 '김밥용 김' 포장지에 여전히 영어로 '스시 앤 롤'(SUSHI AND ROLL)이라는 표기가 사용되고 있어 개선이 필요하다는 지적이 나오고 있습니다.김밥은 이제 전 세계인이 즐겨 찾는 한국의 대표 음식으로 자리매김했습니다.지난해 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서 등장인물이 김밥을 먹는 장면이 화제가 된 바 있으며, 미국 대형 마켓 체인 '트레이더조'에서 판매된 냉동 김밥은 현지인들 사이에서 품절 대란을 일으키기도 했습니다.이러한 인기에 힘입어 한국을 방문하는 외국인 관광객들 사이에서도 김 제품, 특히 '김밥용 김'의 구매가 늘어나는 추세입니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(23일) 자신의 SNS를 통해 "과거에는 외국 소비자의 이해를 돕기 위해 부득이하게 '스시 앤 롤'이라는 명칭을 병기해 왔으나, 이제는 상황이 달라졌다"며 "김밥이 K-푸드를 상징하는 독자적인 브랜드로 성장한 만큼, 포장지 표기 역시 'KIMBAP'으로 당당히 명시해야 한다"고 주장했습니다.이어 "그동안 김치, 비빔밥, 불고기 등을 꾸준히 알려왔으나, 올해부터는 김밥과 떡볶이, 한국식 토스트 등을 중심으로 K-푸드 홍보를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)