텍사스, 워싱턴에 유망주 5명 내주고 투수 고어 영입

전영민 기자
작성 2026.01.23 08:57 조회수
텍사스, 워싱턴에 유망주 5명 내주고 투수 고어 영입
▲ 매켄지 고어

미국프로야구 메이저리그(MLB) 텍사스 레인저스가 1대 5 트레이드를 통해 마운드를 보강했습니다.

텍사스는 오늘(23일) 워싱턴 내셔널스에 유망주 5명을 보내는 조건으로 좌완 선발 투수 매켄지 고어(26)를 데려왔습니다.

올 시즌 연봉이 470만 달러인 고어는 2022년 빅리그에 데뷔해 4년 통산 26승 41패, 평균자책점 4.19를 기록했습니다.

지난해에는 30경기에 선발 등판해 팀의 부진 속에 5승 15패, 평균자책점 4.17에 그쳤습니다.

특히 전반기에는 19경기에서 4승 8패, 평균자책점 3.02를 찍어 생애 처음 내셔널리그(NL) 올스타에 뽑혔습니다.

하지만 후반기에는 11경기에서 평균자책점 6.75로 무너졌습니다.

그런데도 텍사스가 유망주들을 대거 보내면서 시즌 5승에 그친 고어를 영입한 것은 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 보입니다.

좌타자를 상대할 때 직구와 슬라이더를 80% 이상 던지고 우타자에게는 직구와 커브를 80% 이상 구사하는 고어가 한 가지 구종만 더 추가하면 정상급 투수로 도약할 수 있다는 분석이 나옵니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
