'신유빈 vs 중학생' 이색대결 결과는?

한국 탁구의 간판 신유빈 선수가 오랜만에 국내 대회에 나왔는데, 첫 상대가 모교 후배인 중학교 1학년 학생이었다고 합니다.



이색 대결의 현장, 유병민 기자가 다녀왔습니다.



탁구종합선수권은 축구의 FA컵처럼 실업과 아마가 모두 출전해 실력을 겨루는 대회입니다.



신유빈도 중학생 시절이던 지난 2018년 혼합복식 은메달을 따내며 스타 탄생을 알렸는데, 올해 대회에서 신유빈의 소속팀 대한항공의 첫 상대가 공교롭게도 신유빈의 모교 청명중학교였습니다.



대한항공의 2번 주자로 나선 신유빈의 상대는 1학년 유망주인 이유림 학생.



경기 초반, 날카로운 드라이브로 신유빈을 깜짝 놀라게 만들었습니다.



1게임 3:3까지 팽팽하던 승부는 이후 제 실력을 발휘한 신유빈의 3:0 완승으로 끝났습니다.



[신유빈/대한항공 : 저도 언니들이랑만 해봤던 거 같은데, 이렇게 반대되는 상황이 새로웠던 거 같고, 기분이 좀 남다르고 기분이 좋았습니다.]



인생 최고의 승부를 즐긴 후배는 선배를 진심으로 응원했습니다.



[이유림/청명중 1학년 : (신유빈 언니를) 목표로 갖고 하니까 더 본받게 되고 좋게 생각해요. 신유빈 선수님 올해도 파이팅!]



[신유빈/대한항공 : 오!! 어떡해. 제가 열심히 할 수 있게 되는 원동력인 거 같습니다. 최고의 성적을 내야 되지 않을까 싶습니다. 많은 응원부탁드립니다.]



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박정삼, 디자인 : 이연준)