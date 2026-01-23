스페인 열차참사 실종 반려견 나흘만에 가족 상봉

▲ 실종된 반려견 보로를 찾는 전단지

최소 43명 사망자를 낸 스페인 고속열차 충돌 참사로 실종됐던 반려견이 나흘 만에 가족 품에 안겼습니다.AP·로이터 통신에 따르면 현지 소방 당국은 22일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 "오늘 희소식을 전한다. 실종됐던 개 보로가 발견됐다"고 밝혔습니다.보로의 주인인 아나 가르시아(26)가 한쪽 다리에 지지대를 한 채로 보로를 껴안고 있는 사진도 함께 올렸습니다.외신들은 대형 참사로 실의에 빠진 스페인 국민에게 보로가 한 줄기 희망이 됐다고 전했습니다.스페인 안달루시아에서는 지난 18일 고속열차가 탈선하면서 다른 고속열차와 충돌해 43명이 사망하고 120명 이상이 다쳤습니다.지난 며칠간 스페인 방송과 신문, 인터넷에서는 보로를 애타게 찾는 가르시아 가족 인터뷰와 보로의 사진 등이 확산하며 보로 찾기 운동이 벌어졌습니다.가르시아 자매는 보로와 함께 말라가 집에서 출발, 기차를 타고 마드리드로 향하던 길에 사고를 당했습니다.자매는 옆으로 기울어진 객차 안에서 구조됐지만 보로는 그대로 달아나 버렸습니다.가르시아는 구조된 뒤 멍든 얼굴에 담요를 뒤집어쓴 채로 취재진에게 실종된 반려동물들에게도 관심을 기울여달라고 호소했습니다.경찰이 21일 참사 현장 인근에서 보로를 발견했지만 보로는 경찰관들이 다가가려 하자 놀라 달아났고 22일 오전에야 소방관들이 가까스로 보로를 잡을 수 있었다고 합니다.가르시아 가족은 보로를 찾은 데 대해 "힘들었지만, 멋진 일"이라고 환영했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)