외제차 고의사고 3억 '꿀꺽' 전 보험사 직원 낀 보험사기단 송치

▲ 대전경찰청

증거를 남기지 않는 방식으로 주도면밀하게 고의 교통사고를 내 억대 보험금을 타낸 전직 보험사 직원 등 보험사기 일당이 검찰로 넘겨졌습니다.대전경찰청 교통조사계는 보험사기방지특별법 위반 혐의로 주범인 40대 A 씨 등 8명을 불구속 송치했다고 어제(22일) 밝혔습니다.이들은 2019년 9월부터 2024년 5월까지 5회에 걸쳐 고의사고를 내 3억 원의 보험금을 타낸 혐의를 받습니다.전직 보험사 직원이었던 A 씨는 보험사 보상 업무 경력과 자동차 수리 경력을 이용해 교통사고로 전손 처리된 고가의 외제차를 경매로 저렴하게 낙찰받아 외형만 부분 수리한 뒤 이를 범행에 이용했습니다.블랙박스가 없는 외제차를 폐쇄회로(CC)TV가 없는 곳에 옮겨놓은 뒤 공범들이 운전하는 차량으로 외제차를 들이받는 고의 사고를 일으켰습니다.차량 전손 처리비와 대인 보험금을 현금으로 지급받는 방법으로 이들은 5번에 걸쳐 3억 원의 보험금을 타냈습니다.보통의 보험사기는 단기간에 많은 고의 사고를 내지만, 이들은 1년에 한 번꼴로 사고를 내고 경기, 대전, 충남 지역을 돌아다니며 범행하는 방식으로 보험사의 의심을 피했습니다.블랙박스나 CCTV 영상 등 증거도 전혀 남기지 않아 수사에 어려움이 있었던 것으로 전해졌습니다.보험사의 수사 의뢰를 받은 경찰은 A 씨 주변의 정황 증거를 모으고 이를 토대로 피의자들로부터 자백을 받아낼 수 있었습니다.A 씨는 범행이 발각된 이후 불법으로 타낸 보험금 3억 원을 전액 변제한 것으로 알려졌습니다.경찰 관계자는 "보험금 누수로 인해 무고한 시민 피해를 막기 위해 앞으로도 보험금 편취 사범에 대해 적극적으로 대처할 방침"이라고 말했습니다.