"지방선거 함께" 합당 제안…"목표 전적 동의"

박예린 기자
작성 2026.01.23 06:16
<앵커>

민주당 정청래 대표가 조국혁신당 조국 대표에게 6월 지방선거를 함께 치르자면서 합당을 제안했습니다. 조 대표는 이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다고 화답했습니다.

박예린 기자입니다.

<기자>

정청래 민주당 대표가 어제(22일) 오전, 예정에 없던 기자회견을 했습니다.

이재명 정부 성공을 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다며 범여권인 조국혁신당에 합당을 전격 제안했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 조국혁신당에게 제안합니다. 우리와 합칩시다.]

정 대표는 12·3 내란을 같이 극복하고 대선도 양당이 함께 치렀다며, 6·3 지방선거도 같이 치르기 위해 혁신당의 화답을 기다리겠다고 했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 더불어민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각합니다. 따라서 6.3 지방선거를 따로 치를 이유가 없습니다.]

1시간쯤 뒤, 조국 혁신당 대표는 그제 오후 정 대표를 만나서 발표 내용을 전달받았다고 공개하면서 '목표에 동의한다'고 응답했습니다.

[조국/조국혁신당 대표 : 조국혁신당은 정청래 대표님이 언급한 이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의합니다.]

이어 최선의 길이 뭔지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다며 조속히 의원총회와 당무위원회를 열겠다고도 밝혔습니다.

청와대는 시점을 밝힐 수는 없지만 정 대표에게서 합당과 관련한 사전 연락을 받았다면서 양당의 통합은 이재명 대통령의 지론이라고 설명했습니다.

민주당 지도부의 한 의원은 "정 대표가 혼자 이렇게 했겠느냐"면서 "당청의 공감대가 있었다"고 말했고, 한 여권 관계자는 "지난 16일 청와대에서 열린 이 대통령과 주요 정당 지도부의 오찬 때, 이 대통령이 정 대표, 조 대표와 각각 따로 만나서 관련 논의를 했던 것으로 안다"고 전했습니다.

(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 이준호)
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
