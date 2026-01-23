"한국 차별적 대우로 손해" 조사 요청…중재 절차도

<앵커>



한국 정부와 국회가 쿠팡에 대해 차별적인 대우를 하고 있다면서 쿠팡의 주주인 미국 회사 2곳이 미국 정부에 조사를 요청했습니다. 우리 정부에게는 수십억 달러의 손해를 봤다면서 투자분쟁 소송을 걸겠다는 서면을 보내왔습니다.



오늘(23일) 첫 소식 워싱턴에서 이한석 특파원이 보도합니다.



쿠팡의 미국 투자사 그린옥스와 알티미터는 보도자료를 내고 미 무역대표부에 한국 정부의 쿠팡 관련 조치를 조사하고 적절한 무역 구제 조치를 해달라고 요청했다고 밝혔습니다.



투자사들은 쿠팡의 개인정보 유출 사고 이후 한국 정부가 쿠팡을 겨냥한 캠페인을 벌여 투자자들이 수십억 달러의 손실을 봤다고 주장했습니다.



투자사들은 이어 정부가 쿠팡 사업을 마비시키기 위해 개인정보 유출과 관련성이 적은 노동·금융·관세 분야까지 정부 차원의 전방위적 대응을 시작했다고 주장했습니다.



투자사들은 이와 함께 한국 정부를 상대로 국제투자분쟁 중재 절차에 착수하기로 했습니다.



중재의향서에는 한국 정부가 한국과 중국의 대기업 경쟁사들을 보호하기 위해 쿠팡을 표적으로 삼았다고 주장했습니다.



쿠팡이 경쟁사들의 시장 점유율을 빼앗기 시작하자 쿠팡에 대한 공정거래위원회가 조사를 수사기관이 압수수색 등을 실시했다는 것입니다.



앞서 여한구 통상교섭본부장은 미국 기업 탄압으로 간주하는 미국 내 분위기에 대해 한미 간 외교·통상 현안으로 확대해석하는 것은 부적절하다고 선을 그었습니다.



법무부는 관련 기관과 합동 대응 체계를 수립해 중재의향서와 관련한 법률적 쟁점을 면밀히 검토하겠다고 밝혔습니다.



로이터 통신은 투자사들이 미국의 무역법을 동원해 쿠팡에 대한 한국 정부의 조치에 도전하고 있다고 평가했습니다.



(영상취재 : 박은하)