[한반도 포커스] 연 26만 참관 시설에 "한국, 불변의 주적" 전시

<앵커>계속해서 김아영 기자와 함께 북한 관련 얘기 나눠보겠습니다.김 기자, 북한이 우리나라를 제1적대국이라고 선전하는 전시 공간을 별도로 만들었다면서요?<기자>평양 보통강변에 중앙계급교양관이라는 시설이 있는데 여기에 새 전시물들이 들어선 게 확인된 것입니다.먼저 사진을 보시면요.강사가 뭔가 마이크로 설명하고 있는데 제일 위에는 '한국은 제1의 적대국, 불변의 주적' 이렇게 적혀 있습니다.그 밑에 보시면, 우리 헌법 3조 대한민국 영토는 한반도와 부속도서로 한다는 문구가 있습니다.남한이 북한에 대한 제도 전복을 노린다, 이런 주장을 하는 근거로 활용하는 것으로 해석이 되는데요.또 다른 공간에다가는 역대 남측 대통령 사진을 걸어놓고 한국은 미국의 철저한 식민지다 이렇게 비방을 하고 있는 것으로 파악됩니다.<앵커>북한이 이런 시설을 만든 것은 무슨 이유라고 봐야 합니까?<기자>북한이 흔히 중앙계급교양관에 대해서 '반제·반미 계급교양의 거점'이다, 이런 식의 표현들을 자주 사용하고 있는데요.쉽게 말해서 미국 등 적대 세력이라고 규정하는 단위들에 대한 비방성 전시들을 하고 각계각층에서 둘러보게 하는 거죠.목적은 주민들에게 적개심을 심어주는 것입니다.그런데 이런 시설에 제1의 적대국이 바로 한국이다, 딱 써놓은 것입니다.특히 이번에는 대규모 청년 행사와 연계해서 참가자들이 시설을 둘러보게 했는데, 적대적 2국가 인식을 본격적으로 확산시키려고 하는 거다, 이렇게 볼 여지가 있습니다.중앙계급교양관에 얼마나 많은 인원들이 다녀가는지를 살펴봤더니, 2017년도를 전후해서는 한 해 26만 7천 명이 다녀간 적이 있었습니다.그만큼 대대적으로 활용하는 곳이라는 얘기니까 공개된 것은 비록 사진 2장이지만 그 여파가 적다고 하기는 어려울 것 같습니다.또 북한에는 평양뿐만 아니라 각지에 계급교양관이 있거든요.이번을 계기로 우리에 대한 적대적 전시물이 추가로 등장할지도 지켜볼 필요가 있습니다.(영상편집 : 정성훈)