견고한 실적이 끌어올려…양극화·'빚투'는 그늘

코스피 새 역사의 주역으로는 반도체와 자동차, 방산 같은 우리 핵심 산업들입니다.



이제 관심은 코스피가 앞으로 더 오를 것이냐인데, 어떤 변수들이 있는지 박재현 기자가 취재했습니다.



코스피 5천은 기업의 견고한 실적을 기반으로 달성했다는 점에서 의미가 큽니다.



국내 반도체 기업들이 역대 최고 실적을 기록했고, 조선·방산 등에서도 수주와 수출이 이어졌습니다.



[염승환/LS증권 이사 : (중국을 제외한) 제조업 강국은 한국, 대만, 일본 정도밖에 지금 없거든요. 그런데 그 안에서 가장 강력하게 넓은 포지션을 갖고 있는 나라가 사실 대한민국이죠.]



또 현재 우리 기업들의 주가는 실적과 자산 규모에 비해 선진국 증시 대비 여전히 낮은 수준이라 추가 상승 여력이 있다는 분석입니다.



상법 개정과 국내증시 복귀 장려책 등 정부의 증시 부양 의지가 이어지고 있다는 점도 긍정적입니다.



국내 증권사들은 올해 코스피 지수를 최대 5천650까지 올려잡았고, 외국 증권사는 6천 돌파 전망도 내놨습니다.



하지만 우려의 목소리도 나옵니다.



반도체 두 종목의 비중이 코스피 전체 시가총액의 38%까지 늘어 '증시 쏠림'이 심해지면서 AI거품론 등에 쉽게 휘둘릴 수 있다는 겁니다.



[김학균/신영증권 리서치센터장 : 반도체 경기가 꺾이는 사이클에서는 다른 종목보다 더 많이 떨어지고요. 좋아질 때는 더 많이 올라가는 속성이 있습니다. 진폭이 큰 산업에 의해서 주도가 되고 있다라고 하는 점은….]



빚내서 투자하는 이른바 빚투 규모가 사상 최대인 29조 원까지 늘어난 가운데 단기간 급등에 따른 차익 실현, 고환율 장기화로 인한 외국인 투자자 이탈 우려도 있습니다.



또 한국 경제가 지난해 4분기 0.3% 역성장하고 연간 성장률은 1%에 턱걸이하면서 증시의 온기가 실물 경제로 온전히 퍼지지 않고 있다는 것도 부정적 요인으로 꼽힙니다.



[이동원/한국은행 경제통계2국장 : 건설투자 등의 실적이 저희가 기대했던 회복 속도에 미치지 못했던 부분이 있었고….]



증시의 추가 상승을 위해서는 특정종목 편중 해소와 내수 등 실물 경제 회복이 필수적이라는 게 전문가들 분석입니다.



