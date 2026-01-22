뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

아이스하키협회장 선거, 양승준·정수철 후보 '2파전'

홍석준 기자
작성 2026.01.22 19:13 조회수
아이스하키협회장 선거, 양승준·정수철 후보 '2파전'
▲ 대한아이스하키협회 홈페이지

한국 아이스하키의 미래를 책임질 제25대 대한아이스하키협회 회장 선거가 열립니다.

대한아이스하키협회는 지난 19일 마감한 후보자 등록 기간에 양승준(60) HL홀딩스 전무이사와 정수철(45) 플루토스홀딩스 대표이사 2명의 후보가 등록했다고 오늘 밝혔습니다.

대한아이스하키협회 회장 선거 후보자

선거인단은 총 115명이며, 오는 28일 오전 10시부터 오후 5시까지 서울·대구·제주 전국 3곳의 지정 투표소에서 투표를 진행합니다.

이번 선거에선 임기 4년을 책임질 협회장이 선출됩니다.

'안정적 내실 다지기'를 목표로 내건 양 후보는 연세대에서 아이스하키 선수로 뛰다, 1991년 만도 기계에 입사한 뒤 1994년 창단한 만도 위니아(현 HL 안양)의 창단 실무를 주도했습니다.

정몽원 HL그룹 회장이 대한아이스하키협회 회장으로 취임한 뒤에는 협회 전무이사로 일하며 야전에서 남녀 아이스하키 대표팀의 평창 올림픽 실무를 지휘했습니다.

평창 올림픽이 끝나고 HL 안양 단장으로 복귀해 네 차례 아시아리그 아이스하키 우승을 이끌었고 2024년 10월 HL 그룹 지주사인 HL홀딩스 전무로 옮겼습니다.

이에 맞서는 정 후보는 AK자산운용사 이사 및 플루토스홀딩스 대표로 '판을 키우는 혁신'을 내걸었습니다.

비경기인 출신 정 후보는 그동안 아이스하키와 큰 접점이 없었다가 이번에 회장 선거에 뛰어든 것으로 알려졌습니다.

(사진=대한아이스하키협회 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지