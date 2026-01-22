뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김경 보좌진 PC서 무더기 녹취…보궐선거 직전 무슨 일

김민준 기자
작성 2026.01.22 20:47 수정 2026.01.22 20:52 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김경 서울시의원이 공천을 대가로 돈을 건넸다는 의혹이 강선우 의원 외에도 더 있다는 주장이 제기됐습니다. 경찰은 이 같은 정황을 뒷받침할 녹취 파일을 다수 확보했고, 서울시 선거관리위원회에도 유사한 내용의 신고가 접수됐습니다만, 김 시의원은 의혹을 전면 부인하고 있습니다.

김민준 기자가 취재했습니다.

<기자>

경찰은 어제(21일) 서울시의회 사무처가 보관 중이던 김경 서울시의원의 정책지원관 PC를 확보했습니다.

정책지원관은 국회의원 보좌관처럼 시의원을 보좌하는 공무원으로, 해당 PC에는 '공천헌금' 관련 정황이 담긴 김 시의원의 대화 녹취를 포함해 100여 개의 녹취 파일이 저장된 것으로 알려졌습니다.

해당 대화가 이뤄진 건 2023년 10월 서울 강서구청장 보궐선거를 앞둔 시기로 전해졌습니다.

2022년 지방선거에서 재선 시의원이 되고 1년여 만에 강서구청장 출마를 위해 김 시의원이 여러 정치인과 접촉을 시도한 구체적인 정황이 녹취에 담긴 것으로 전해졌습니다.

녹취에 등장하는 주요 인물 가운데 1명은 전직 시의원 A 씨로, 김 시의원이 여권 주요 인사들 접촉을 위해 A 씨에게 금품을 제공했다는 의혹이 제기되고 있습니다.

일부 녹취에는 현역 국회의원 이름도 등장하는 것으로 알려져, 김 시의원을 둘러싼 공천 헌금 의혹 수사가 확대될 가능성을 배제할 수 없습니다.

앞서 서울시 선거관리위원회에도 비슷한 취지의 시의회 관계자 신고가 접수돼 선관위가 경찰에 지난 19일 관련 자료를 넘겼습니다.

김 시의원은 선관위 신고 내용이 사실무근이라며 최초 신고자를 고소하겠다고 밝혔습니다.

그러면서 "강서구청장 보궐선거와 관련해 금품을 제공한 사실이 전혀 없고, 허위 사실을 악의적으로 편집해 신고한 것으로 명백한 무고에 해당한다"고 밝혔습니다.

(영상취재 : 김원배, 영상편집 : 김종태)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김민준 기자 사진
김민준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지