이 대통령·민주 코스피특위 오찬…"상법 3차 개정 조속 추진 공감"

▲ 더불어민주당 오기형 코스피5000특별위원회 위원장

더불어민주당 코스피 5,000 특별위원회는 이재명 대통령과 청와대에서 오찬을 함께한 뒤 "3차 상법 개정을 조속히 하자는 데 공감을 얻었다"고 밝혔습니다.특위 위원장인 오기형 의원은 이날 오찬 후 국회에서 기자들과 만나 "당과 청와대가 자본시장 기초 체력을 강화하기 위한 제도개혁 노력을 지속해야 한다는 데 공감을 가졌다"며 이같이 전했습니다.특히 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법 개정안과 관련해 "'더는 미루면 안 된다'는 정도의 공감을 가졌다"며 "(당청이) 함께 국내외 다양한 공간과 소통하고 설득하기로 했다"고 말했습니다.코스피가 사상 처음으로 장중 5,000선을 돌파한 데 대해서는 "이 대통령의 대선 공약을 달성했다는 의미가 크다", "(이 대통령이) 당 대표 시절부터 공들여 '자본시장 활성화 태스크포스(TF)'를 만들고 법 개정을 추진해왔던 일관된 정책 의지의 결과물"이라는 평가가 있었다고 했습니다.오 의원은 특위 자체 점검 결과, 코스피 주가순자산비율(PBR)이 2024년 연말 0.9에서 이날 1.6(추정)까지 올랐다고 밝혔습니다.오 의원에 따르면 신흥국 평균은 2.2, 선진국은 4.01 수준입니다.오 의원은 "코리아 디스카운트가 상당 부분 해소된 게 있지만 신흥국 평균까지 아직 못 왔으니 완전히는 아니다"라며 "코리아 프리미엄 시대로 가기까지 지속적인 제도 개혁이 필요하다"고 강조했습니다.오 의원은 이날 오찬에서 이른바 '주가 누르기 방지법'과 중복 상장 문제에 대한 논의도 이뤄졌다고 설명했습니다.오 의원은 "비상장 회사의 경우 자산 기준으로 상속세가 부과되지만 상장 회사는 시가 기준이라 상속세를 줄이기 위해 주가를 누른다"며 "이소영·김영환 의원이 주도적으로 얘기했고 공감이 많이 있었다. 추진해 보자는 의견이 있다"고 전했습니다.상장된 모회사가 수익성 높은 자회사를 분할 상장하는 등의 중복 상장 문제와 관련해서는 "엄격하게 봐야 하는 것 아니냐, 관련 제도 개선을 더 적극적으로 봐야 하는 것 아니냐는 정도의 얘기가 있었다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)