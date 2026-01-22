미 특사, 러-우크라 종전 협상에 "많은 진전…쟁점 하나만 남아"

▲ 스티브 윗코프 미국 특사

도널드 트럼프 미국 대통령의 특사인 스티브 윗코프가 러시아와 우크라이나 간 평화협상이 상당한 진전을 이뤘다며 협상이 막바지에 이르렀음을 시사했습니다.로이터 통신에 따르면 윗코프 특사는 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF)의 '우크라이나의 미래' 조찬 모임에서 러시아-우크라이나 평화 협상에 대해 "많은 진전을 이룬 것 같다"고 말했습니다.윗코프 특사는 협상이 마지막 단 한 가지 쟁점만 남겨두고 있다면서 "양측 모두 이 문제를 해결하려 한다면 우리는 해결해 낼 것"이라고 강조했습니다.윗코프 특사는 다보스에서 러시아 모스크바로 향할 예정이라고 밝히기도 했습니다.모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 우크라이나 문제를 논의하게 됩니다.미국은 러시아의 우크라이나 침략 전쟁 종식을 위해 다양한 초안을 두고 러시아와 협상해왔으며, 이와 별개로 우크라이나 및 유럽 지도자들과도 논의를 이어왔습니다.트럼프 대통령은 평화협상을 타결하겠다는 의지를 거듭 드러냈으나 아직 합의에는 도달하지 못했습니다.앞서 트럼프 대통령은 전날 다보스포럼에서 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해 "함께 모여 합의에 이를 수 있는 지점에 와 있다"고 말했습니다.그러면서 자신이 마련한 종전안에 러시아와 우크라이나가 합의할 것을 촉구하면서 "그렇게 하지 않으면 어리석은 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)