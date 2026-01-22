북극 군사 기지 66곳…절반은 러시아 기지

▲ 덴마크 군인들이 지난 16일 그린란드에 있는 덴마크 북극 사령부 건물에 도착했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 시도를 계기로 그동안 북극을 둘러싸고 각국이 벌여온 주도권 쟁탈전이 주목받고 있습니다.미국 CNN 방송은 북극을 향한 경쟁이 수십 년간 지속돼 왔으며 러시아, 중국 등이 안보뿐 아니라 경제적 이유로 북극에서 각축전을 벌이고 있다고 보도했습니다.북극의 얼음이 빠르게 녹으면서 노출될 막대한 양의 천연자원을 선점하고, 최단 항로인 북극항로를 통제하기 위해 각국이 경쟁에 나선 것입니다.그간 북극에서 주도권 장악에 가장 적극적이었던 국가는 러시아입니다.러시아는 북극권 육지 면적의 거의 절반과 북쪽의 배타적 경제수역(EEZ)의 절반을 통제하고 있습니다.북극권 내 주요 도시는 러시아에 속해 있어서 북극권 지역 주민의 3분의 2가 러시아에 거주하고 있습니다.북극이 전 세계 경제에서 차지하는 비중은 0.4%로 매우 작지만, 러시아가 북극 지역 내 총생산(GDP)의 3분의 2를 차지하고 있습니다.러시아는 수십 년간 북극 지역에서 군사적 영향력을 확대해 왔습니다.미국 민간단체 사이먼스 재단 등에 따르면 현재 북극에 영토를 보유한 국가 중 군사 기지를 가장 많이 운용하고 있는 국가는 러시아입니다.북극 지역에 군사기지 66곳이 있는데, 이 가운데 러시아의 군사 기지가 30곳에 달합니다.나머지 36곳은 북대서양 조약기구(NATO·나토) 회원국의 군사 기지로, 노르웨이가 15곳, 캐나다가 9곳, 미국이 8곳, 그린란드에 3곳, 아이슬란드에 1곳 등입니다.게다가 러시아가 최근 빠르게 군사력을 증강해 왔다는 사실은 주요 우려 사항이라고 전문가들은 지적합니다.영국 왕립국방안보연구소(RUSI)는 러시아가 최근 몇 년간 북극 군사력의 근간이 되는 핵 추진 잠수함 함대의 현대화에 상당한 자금과 노력을 들였다고 설명했습니다.러시아는 우크라이나와의 전쟁을 지속하면서 레이더, 드론, 미사일 능력도 개선한 것으로 평가됩니다.북극권 국가가 아닌 중국은 지난 2018년 자국을 '근 북극 국가'로 선언하며 북극 진출 야심을 드러냈습니다.중국은 북극을 '일대일로'에 포함해 자원 개발과 항로 개척에 나설 계획을 세웠고 북극 관측용 위성 장비를 탑재한 쇄빙선을 운용하고 아이슬란드와 노르웨이에 북극 과학기지를 확보·운영하며 여러 연구를 진행하고 있습니다.아울러 지난 2024년에는 러시아와 미국 알래스카와 가까운 베링해에서 합동 순시를 시행했습니다.다만, 아직 북극에서 중국의 영향력은 그다지 크지 않다는 주장도 있습니다.22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국이 2030년까지 '극지방 강대국'이 되겠다는 목표를 2018년 백서에서 밝힌 바 있지만, 현재 북극에서 중국의 군사적 존재감은 극히 미미한 수준이라고 전했습니다.북극 과학 기지와 쇄빙선 등도 과학 연구 목적일 뿐이라고 이 신문은 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)