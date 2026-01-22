지상렬, '16살 연하' 신보람과의 러브스토리 공개…"술은 3병까지만 허락받아"

개그맨 지상렬이 '이인권의 펀펀투데이'에 출연해 달콤한 연애 에피소드를 공개했다.



22일(목) 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '이인권의 펀펀투데이'(이하 '펀펀투데이')에는 핑크빛 연애 중인 지상렬이 게스트로 등장, 특유의 화려한 입담으로 아침부터 청취자들에게 큰 웃음과 반가움을 안겼다.



이날 지상렬은 최근 화제를 모으고 있는 16살 연하 신보람과의 연애담을 솔직하게 털어놓으며 청취자들의 부러움을 샀다. 특히 연예계 대표 주당으로 알려진 지상렬은 "술을 끊는 것까진 바라지 않는다. 대신 3병까지만 허락한다"는 신보람의 말을 전하며 "날 이해해 줘서 너무 고맙다. 쓰리 보틀은 꼭 지키고 있다"고 밝혀 애정을 드러냈다.



또한 인천 출신 방송인답게 결혼식에 대한 소망도 밝혔다. 지상렬은 "아직 나 혼자만의 계획이지만, 결혼하게 된다면 인천 문학구장에서 하고 싶다"며 "신보람 씨도 재밌을 것 같다고 해줬다"고 전해 현장을 달달한 분위기로 물들였다. 이어 "결혼하면 이인권 DJ를 꼭 초대하겠다"는 약속까지 덧붙이며 훈훈함을 자아냈다.



지상렬의 알콩달콩한 연애 이야기에 솔로인 DJ 이인권은 부러움을 감추지 못했고, 청취자들은 "상렬 씨 너무 멋진데 좋은 소식 기다립니다", "아침부터 형님 샛바닥 드리블에 정신이 쏙 빠져요. 사랑도 응원해요" 등의 메시지로 뜨거운 반응을 보냈다.



지상렬은 방송 내내 청취자들의 고민에 화끈한 해결책을 제시하며 큰 웃음을 선사했고, 방송 말미에는 "언제든 다시 출연하겠다"는 약속을 전해 따뜻한 마무리를 장식했다.



한편 SBS 파워FM '이인권의 펀펀투데이'는 매일 아침 5시부터 7시까지 107.7MHz 또는 SBS 고릴라 앱을 통해 청취할 수 있다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)