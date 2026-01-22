"국군사관대학 설립해 3군 사관학교는 단과대로"…국방부에 권고

▲ 육군사관학교

국군사관대학교를 신설하고 기존 육·해·공군사관학교는 그 아래 단과대 개념으로 통합하는 안을 '민관군 합동특별자문위원회 사관학교 교육개혁 분과위'가 오늘(22일) 국방부에 권고한 것으로 알려졌습니다.분과위는 현재 사관학교 체제에서는 입학 성적 및 임관율 하락 등 문제가 계속될 것으로 보고, 국방부 산하로 장교양성 기관을 통합한 특수목적의 종합대학교인 '국군사관대학교'를 설치하라고 주문한 것으로 전해졌습니다.국군사관대 아래 교양대학, 육군사관학교, 해군사관학교, 공군사관학교, 국방첨단과학기술사관학교, 국방의무사관학교, 학군·학사장교교육단, 국방과학기술대학원 등 8개 교육 단위를 두고 단과대 개념으로 운영하자는 구상입니다.권고안에 따르면 국군사관대학교로 입학한 학생들은 1·2학년 때는 기초소양 및 전공기초교육을 받고, 3·4학년 때는 각 사관학교에서 전공심화교육과 군사훈련을 받게 됩니다.일부는 입학 때부터 전공을 정하고, 일부는 2학년을 마친 뒤 전공을 결정하도록 한다는 것입니다.육군3사관학교의 경우 육군사관학교로 통합하되, 모집 정원 조정 및 일반 대학으로부터의 편입학 제도를 활용해 육군 초급장교 운영 여건을 보장하라고 권고했습니다.국군사관대 총장은 민간 국방전문가를 국방부 장관이 추천해 대통령이 임명하고, 임기는 4년으로 할 것을 제안했습니다.다만 권고안이 실현될지는 예단하기 어렵습니다.사관학교 통합은 이재명 대통령의 대선 공약이자 국정과제지만, 방식을 놓고는 여러 의견이 있기 때문입니다.특히 노원구 공릉동에 있는 육사 이전 여부를 놓고 이견이 있는 것으로 전해졌습니다.분과위는 1·2학년 때 서울에서 교육받을 수 있도록 해야 우수한 학생 유치에 도움이 된다는 입장이나, 이재명 정부의 지역균형발전 기조에 부합하지 않을 수 있습니다.국방부는 사관학교 통합 및 개편 방식과 관련해 한국국방연구원 KIDA에 연구용역을 의뢰한 상황이어서 분과위의 권고 내용은 따로 공개하지 않을 방침인 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)