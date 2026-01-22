휴대전화 전자파, 건강에 해로운가?…미국 정부 연구 착수

▲ 로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부(HHS) 장관이 지난 8일 워싱턴 DC에서 열린 미국 보건복지부 정책 발표 행사에서 연설하고 있다.

미국 보건복지부(HHS)가 휴대전화 전자파가 건강에 해로운지 여부에 관한 연구를 새로 수행키로 하고 기존 결론을 담은 식품의약국(FDA) 웹페이지를 삭제했다고 미국 폭스뉴스 온라인판이 보도했습니다.이는 작년에 도널드 트럼프 대통령의 지시로 구성된 '미국을 다시 건강하게'(MAHA) 위원회가 발간한 전략보고서에 제시된 계획에 따른 것이라고 HHS는 밝혔습니다.전략보고서에는 휴대전화, 와이파이 라우터, 이동통신 기지국, 스마트워치 등 웨어러블 기기의 광범위한 사용에 따른 전자기복사(EMR) 노출 문제에 대응하도록 정부 공무원들에게 촉구하는 내용이 포함됐습니다.삭제된 FDA 웹페이지에는 휴대전화 사용에 따른 전자파 노출과 암 등 질병 사이에 결정적 연관관계가 있다는 과학적 증거가 없다는 내용, 즉 휴대전화 사용에 따른 전자파 노출은 위험하지 않다는 내용이 담겨 있었습니다.로버트 케네디 주니어 HHS 장관은 지난 16일(현지시간) 공개된 일간 USA투데이 인터뷰에서 휴대전화용 5G 기지국이 '주요한 건강 우려 사항'이라며 "매우 걱정하고 있다"고 말했습니다.그는 인터뷰에서 "전자파에 노출되면 암, 종양 성장, DNA 손상 등 악영향이 발생한다는 연구가 1만 건 넘게 있다", "전자기장이 맥박과 파장에 따라서 악영향을 줄 수 있다"는 내용 등 검증되지 않은 주장을 폈습니다.케네디 장관의 이런 주장은 의학계·과학계의 중론이나 연방통신위원회(FCC), 세계보건기구(WHO) 등의 입장과는 정반대입니다.FCC 홈페이지에는 "무선 기기 사용과 암 또는 기타 질병 사이의 결정적 연관성을 입증하는 과학적 증거는 현재 존재하지 않는다"고 되어 있습니다.WHO 의뢰로 수행돼 2024년 9월 국제학술지 '국제환경'에 논문이 게재된 메타 연구에서 1994년부터 2022년까지 휴대전화와 암 발병의 관계에 관해 이뤄진 연구 63건을 분석한 9개국 전문가들은 "휴대전화 사용에 따른 건강 우려를 정당화할 근거가 없다"는 취지의 결론을 내렸습니다.WHO는 연구 결과들이 "그 어떠한 건강 악영향도 무선 기술에 대한 노출과 인과적으로 연계된 바가 없다"는 점을 보여준다고 소개했습니다.폭스뉴스에 따르면 앞서 2018년에 미 국립보건원(NIH)은 통신·방송 등을 위한 전자파인 무선주파수방사(RFR)에 많이 노출되는 것이 수컷 쥐에서 암과 연관이 있다는 "명확한 증거"가 있다는 동물실험 연구 결과를 내놨습니다.당시 연구 책임자였던 국가독성관리프로그램(NTP) 소속 선임 과학자 존 부처 박사는 "우리 연구에서 쥐와 생쥐는 전신에 걸쳐 RFR에 노출됐다. 이와 대조적으로 사람들은 주로 휴대전화를 쥐고 있는 부위 근처의 특정 국소 조직에서 대부분의 노출을 겪는다"며 "우리 연구에서 노출 수준과 지속 기간은 사람들이 경험하는 것보다 더 컸다"고 설명했습니다.당시 연구에는 와이파이나 5G망에 쓰이는 RFR의 영향은 살펴보지 않았습니다.(사진=게티이미지)